Від спортсменів до акторів: топ-10 найпопулярніших сторінок в Instagram

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Топ-10 найпопулярніших сторінок в Instagram
Топ-10 найпопулярніших сторінок в Instagram / Колаж: 24 канал

Якщо раніше популярність і впізнаваність зірки визначалася кількістю показів її по телебаченні, то тепер важлива цифра "фоловерів", які слідкують за знаменитостями у соціальній мережі Instagram. Рейтинг десяти найпопулярніших акаунтів у соціальній мережі склали представники найрізноманітніших галузей.

Нещодавно мережу підірвала новина про найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі португальського футболіста Кріштіану Роналду. За його сторінкою слідкують понад 150 мільйонів користувачів. До слова, він очолює рейтинг топ-50 найпопулярніших сторінок знаменитостей у Instagram, яке створило іноземне видання Business Insider.

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Активність у соціальній мережі відіграє неабияку роль для знаменитостей різних галузей. Завдяки сторінкам зірки, ніби, стають ближчими зі своїми шанувальниками.

Підбірку відомих людей з найбільшою кількістю підписників охопили представники найрізноманітніших галузей, серед яких спортсмени, моделі, актори і музиканти. 

Топ-10 найпопулярніших сторінок в Instagram

1. Кріштіану Роналду – 150 мільйонів підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

2. Селена Гомес – 144 мільйони підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

3. Аріана Гранде − 141 мільйон підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

4. Дуейн Джонсон − 127 мільйонів підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

 

5. Кім Кардашян − 123 мільйони підписників

 

6. Кайлі Дженнер − 123 мільйони підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

7. Beyoncе − 122 мільйони підписників 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

8. Тейлор Свіфт − 114 мільйонів підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

9. Неймар − 108 мільйонів підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EneJota neymarjr (@neymarjr)

 

10. Ліонель Мессі − 105 мільйонів підписників

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

 

 

Теги: LifeStyle Музика Кріштіану Роналду Селена Гомес Аріана Гранде Кім Кардашян Кайлі Дженнер
Джерело: Lifestyle
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