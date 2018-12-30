Від спортсменів до акторів: топ-10 найпопулярніших сторінок в Instagram

Якщо раніше популярність і впізнаваність зірки визначалася кількістю показів її по телебаченні, то тепер важлива цифра "фоловерів", які слідкують за знаменитостями у соціальній мережі Instagram. Рейтинг десяти найпопулярніших акаунтів у соціальній мережі склали представники найрізноманітніших галузей.

Нещодавно мережу підірвала новина про найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі португальського футболіста Кріштіану Роналду. За його сторінкою слідкують понад 150 мільйонів користувачів. До слова, він очолює рейтинг топ-50 найпопулярніших сторінок знаменитостей у Instagram, яке створило іноземне видання Business Insider.

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Активність у соціальній мережі відіграє неабияку роль для знаменитостей різних галузей. Завдяки сторінкам зірки, ніби, стають ближчими зі своїми шанувальниками.

Підбірку відомих людей з найбільшою кількістю підписників охопили представники найрізноманітніших галузей, серед яких спортсмени, моделі, актори і музиканти.

Топ-10 найпопулярніших сторінок в Instagram

1. Кріштіану Роналду – 150 мільйонів підписників

2. Селена Гомес – 144 мільйони підписників

3. Аріана Гранде − 141 мільйон підписників

4. Дуейн Джонсон − 127 мільйонів підписників

5. Кім Кардашян − 123 мільйони підписників

6. Кайлі Дженнер − 123 мільйони підписників

7. Beyoncе − 122 мільйони підписників

8. Тейлор Свіфт − 114 мільйонів підписників

9. Неймар − 108 мільйонів підписників

10. Ліонель Мессі − 105 мільйонів підписників