Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна

Його загравання з отруйними рептиліями змушували глядачів телеканалу Discovery затамовувати подих. А під час моментів, коли він розбуджував у тварин справжнього звіра, по ту сторону екрана сотні прихильників викрикували: "Сміливцю, втікай!". Якби легендарний мисливець за крокодилами Стів Ірвін не зустрівся зі скатом-хвостоколом у 2006 році, сьогодні йому виповнилося б 57.

Тому в пам'ять про дослідника дикої природи й кумира мільйонів телеглядачів LifeStyle 24 згадує про найнебезпечніших тварин, з якими "бачився" відчайдушний австралієць. А також розповідаємо, чому до цих представників фауни краще не наближатись і взагалі обминати їх десятою дорогою.

Читайте також: Хто такий Стів Ірвін і чому Google присвятив йому дудл

П'ятірку найбільш небезпечних на планеті жителів – володарів океанічних вод, тропічних лісів та пустельних місцевостей – Стів Ірвін описує в серіалі The Crocodile Hunter ("Мисливець за крокодилами"). У майже кожній його серії протягом чотирнадцяти років (із 1992 по 2006 роки) він демонстрував сотні трюків із тваринами. Часто на зйомках до дослідника-телезірки приєднувалась його дружина Террі. З нею випустили, зокрема, фільм The Steve's most dangerous adventures ("Найнебезпечніші пригоди Стіва Ірвіна").

Повний фільм "The Steve's most dangerous adventures":

Переглядаючи відеоуривки цього кіно, дивуєшся безстрашності любителя дикої природи і розумієш, що не хотів би опинитись на його місці. Отож, із якими представниками дикої фауни в легендарного натураліста були найбільш хвилюючі зустрічі і де саме?

1. Тигрова акула

Стіва Ірвіна зовсім не злякало те, що такий вид акули – один із найбільших (довжина дорослого його представника може перевищувати 5 метрів). Однак вражаючі розміри – не головний козир цього океанічного хижака. Вся сила гігантської риби, виявляється, в гострих зубах трикутної форми, якими вона за лічені секунди роздирає жертву. Свою назву мешканці тропічних та субтропічних вод дістали через поперечні смуги, які видно на їхніх боках.

Відео з тигровою акулою:

"Це одна з найулюбленіших моїх акул. І сьогодні я спробую зловити її у пластиковий пакет. Перебувати так близько до неї буде дуже хвилююче!" – каже у фільмі дослідник. Після цього він без спеціального костюма, маючи лише маску на очах, занурюється у воду, щоби "зустріти" небезпечного хижака. Сам Стів якраз перебуває у великій поліетиленовій пастці, куди хоче заманити тигрову акулу. Вочевидь, це у нього виходить, адже після занурення відчайдуха ми бачимо, як спіймана акула Банні вже плаває в басейні австралійського зоопарку, працівники якого пізніше транспортують її до відкритого океану.

2. Крокодил Граям

"Я працюю із крокодилами усе своє життя, фактично, виріс із ними. Але Граям – надзвичайно сильний і швидкий", – говорить Стів Ірвін, наближаючись до земноводного та намагаючись його спіймати. В австралійський зоопарк цю рептилію доставили у 1988 році, після того, як дослідник дикої природи голіруч спіймав тоді ще двометрового хижака у Таунсвіллі (штат Квінсленд), відтак поселив його в одному з басейнів.

Відео із крокодилом Граямом:

Однак крокодил швидко ріс і коли сягнув майже чотирьох метрів у довжину, Стів вирішив переселити його на іншу територію. Мотузкою та з куркою в руці дослідник намагався приборкати Граяма. Проте розлючена рептилія зрозуміла, що на межі її території посягнули, й різко потягнула чужинця у ставок, вкусивши чоловіка за пальці руки. Стів повинен був чекати кілька тижнів, щоби ще раз спіймати крокодила й поселити його за іншу огорожу.

3. Комодський варан

Якщо ви не вірите в існування драконів, завітайте на острів Комодо. Саме на цьому клаптику землі, розташованому в Індонезії, живе найбільша ящірка на планеті – комодський варан, завдовжки 4 метри та вагою у понад 150 кілограмів.

Відео з комодським драконом:

Звісно, Стів Ірвін не зміг пропустити нагоди вивчити поведінку цієї унікальної рептилії. Тому й подався на "рідну землю" нащадків динозаврів – у Національний парк Комодо. Проте тамтешні хазяїни прийняли гостя-людину не надто приязно, атакувавши спочатку його відеокамеру, а згодом – мало не залізши за Стівом на дерево. "У це несила повірити. Агресія дракона яскраво показує, що він вважає мене небезпечним. Подивіться-но, як варан прогриз своїми зубами мій черевик та шкарпетку!" – не може повірити натураліст.

Читайте також: Легендарний тележурналіст Стів Ірвін посмертно отримав зірку на Алеї Слави

4. Тайпан пустельний

Цю триметрову змію вважають найотруйнішою у світі. Від укусу її зубів за лічені секунди гине кінь, та й людині, враженій отрутою цього плазуна, м'яко кажучи, не щастить. Водяться тайпани на північному сході Австралії та на півдні Нової Гвінеї. Найчастіше їх можна зустріти в саванах і вздовж узбережжя.

Відео з тайпаном пустельним:

В очі отруйній рептилії Стів Ірвін заглянув в пустельній місцині Австралії. Дослідник намагався не рухатись, щоб змія раптово на нього не накинулась. Зайвий рух – і зустріч з тайпаном закінчилася б для натураліста трагічно. Однак тоді цього не сталось. А як згодом виявилось, не змії і не крокодили, з якими протягом життя мав справу Ірвін, завершили його кар'єру.

5. Скат-хвостокол

На жаль, зустріч із цією твариною виявилась для Стіва Ірвіна останнім відчайдушним знайомством зі світом дикої природи. 4 вересня 2006 року натураліст занурився у води Великого Бар'єрного рифу, щоби дослідити його мешканців – скатів-хвостоколів, небезпечних своїми хвостами, на кінцях яких ховають жало.

Відео зі скатом-хвостоколом, який ужалив Стіва Ірвіна:

І раптом один зі скатів напав на дослідника і вжалив його. Отрута потрапила в серце Стіва, тому шансів на життя у нього практично не залишалось. Оператор, який плавав у водах рифу разом з Ірвіном, зафіксував момент смерті натураліста, проте на прохання сім'ї загиблого, повна версія запису була знищена. Самого ж дослідника поховали в австралійському зоопарку.

Потяг до пізнання природи Стів Ірвін передав своїм дітям: 20-річній доньці Бінді та 15-річному Робертові. Зокрема, син легендарного натураліста уже встиг продемонструвати власні фотороботи дикої природи своїм підписникам у мережі Instagram.