Від весілля до хрестин: якими подіями запам'ятається 2018 рік для королівської родини – відео

Кенсінгтонський палац, мабуть, мав один із найяскравіших років. Всього за 12 місяців королівська родина може згадати чимало подій, які запам'ятаються всьому світу.

Перед Новим роком Кенсінгтонський палац вирішив по-особливому підвести підсумки. Представники Єлизавети ІІ опублікували відео найяскравіших моментів, які стались у 2018 році. До ролика ввійшли офіційні поїздки королівської родини, розкішне весілля принца Гаррі та Меган Маркл, кадри зі вагітною герцогинею Кембриджською, перший вихід принца Вільяма та Кейт Міддлтон з новонародженим Луї, святкування дня народження Її Величності.

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Окрім цього, не забули й про спільний вихід Меган Маркл з Єлизаветою ІІ та офіційне турне герцогів Сассекських. У чарівному відео представники Кенсінгтонського палацу подякували всім, завдяки кому 2018-им став настільки особливим.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 грудня 2018 р.

Варто зазначити, що у ролику не було жодного кадру з другого королівського весілля – принцеси Євгенії та бізнесмена Джека Бруксбенка. Оминули увагою й народження правнучки Її Величності – Лени Елізабет. За інформацією західних ЗМІ, така вибірковість та зосередженість на сім'ях принців Вільяма і Гаррі стали приводом для чималого конфлікту в королівській родині.