Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому

Мережу заполонив цікавий флешмоб: люди з усього світу масово викладають фото 10-річної давності, порівнюючи їх із сучасними знімками. Винятками не стали й зірки. Як в Голлівуді, так і в Україні знаменитості поділились зі своїми прихильниками архівними фото.

У мережі набирає обертів #10YearChallenge. Наразі невідомо, хто саме ініціював нетиповий флешмоб, однак до нього приєднались мільйони людей з усіх куточків Землі. Умовою челенджу є публікація архівного фото та сучасного. Часові межі повинні становити 10 років.

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Такий флешмоб не змогли пропустити українські знаменитості. Наталія Могилевська, Оля Полякова, Оля Цибульська, актори "Студії "Квартал 95", зокрема, Володимир Зеленський та Олена Кравець, Надія Дорофеєва, Олександр Скічко та інші вітчизняні зірки порівняли свої фото в мережі. А от для Маші Єфросиніної цей челендж став своєрідним приводом нагадати людям, що зусилля завжди приносять результат.

Мій образ десятирічної давності більше пов'язаний з емоціями, які мій глядач відчував, дивлячись те чи інше шоу з моєю участю! В цьому рідкісному для себе челенджі я свідомо беру участь, щоб показати всім, кому я подобаюся чи ні – якщо ти виконуєш над собою гігантську роботу, відшкрябуєш свою самооцінку від плінтуса і, нарешті, починаєш подобатись сама собі, ти стаєш невразливою до чужої думки про своєї зовнішності! – написала Маша Єфросиніна.

Журналісти LifeStyle 24 підібрали найяскравіші фото українських зірок, які зможуть вас здивувати.

Маша Єфросиніна

Наталя Могилевська

Оля Цибульська

Олександр Скічко

Оля Полякова

Студія "Квартал 95"



Як Володимир Зеленський виглядав 10 років тому / Instagram / @kvartal95official

Надія Дорофеєва

Володимир Дантес

Ірина Білик

Tayanna

Тоня Матвієнко