Видання Empire назвало 10 найкращих фільмів століття

Незважаючи на те, що новий рік вже давно розпочався, деякі з іноземних видань не припиняють тішити кіноманів цікавими добірками. Так, нова порція фільмів вартих уваги з'явилася на сайті видання Empire.

Рекомендуємо переглянути список десяти найкращих фільмів століття і зберегти посилання на майбутнє, коли шукатимете щось для вечірнього перегляду.

До теми: Найкращі фільми та серіали 2019 року: як тріумфувала компанія Netflix

Додамо, що видання Empire назвало 100 стрічок, які варті вашої уваги, однак редакція LifeStyle 24 вирішила звернути увагу на першу десятку.

10 найкращих фільмів століття

1. "Шалений Макс: Дорога гніву" (Mad Max: Fury Road) (2015)

2. "Володар перснів: Хранителі Персня" (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) (2001)

3. "Темний лицар" (The Dark Knight) (2008)

4. "Початок" (Inception) (2010)

5. "Місячне сяйво" (Moonlight) (2016)

6. "Соціальна мережа" (The Social Network) (2010)

7. "Месники: Війна Нескінченності" (Avengers: Infinity War) (2018)

8. "Пастка" (Get Out) (2017)

9. "Лабіринт Фавна" (El laberinto del fauno) (2006)

10. "Труднощі перекладу" (Lost in Translation) (2003)