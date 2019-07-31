Дитяче Євробачення-2019: стали відомі імена журі нацвідбору

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Дитяче Євробачення 2019: дата та список журі нацвідбору
Дитяче Євробачення-2019 / junioreurovision.tv

На Суспільному визначили склад журі, що обиратиме представника від України для участі в міжнародному пісенному дитячому конкурсі Євробачення-2019. Він пройде 24 листопада в польському місті Глівіце.

Про склад журі Дитячого Євробачення-2019 повідомляється на офіційній сторінці Євробачення в Україні в Instagram.

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Рішення, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2019 прийматимуть глядачі та зіркові судді :
– Олександра Кольцова, 
– Alyosha, 
– Adam, 
–TanyaSha, 
–Олександр Стасов,
– Оксана Скибінська,
– Станіслав Медведєв.

До складу професійного оргкомітету увійшли: співачка й членкиня правління Суспільного мовлення Олександра Кольцова, українська співачка та представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha, співак і композитор Adam, співачка та композиторка TanyaSha, музичний продюсер розважального напряму Суспільного Олександр Стасов, голова делегації дитячого Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська та виконавчий продюсер розважального напряму Суспільного Станіслав Медведєв,
– йдеться у повідомлення.

Умови конкурсу Дитячого Євробачення-2019: вік дітей повинен становити від 9 до 14 років, а пісня має бути оригінальною та пройти перевірку на плагіат. Національний відбір буде проводитись в онлайн-режимі та транслюватиметься на вітчизняних телеканалах. 

Додамо, що подати заявку на участь у нацвідборі дитячого Євробачення-2019 можна до 8 серпня. 17-ий дитячий конкурс Євробачення відбудеться 24 листопада в Arena Gliwice – розважальний центр Польщі.

Як повідомлялося, у 2018 році представниця від Польщі 14-річна Роксана Вєнгель із піснею "Anyone I Want to Be" перемогла на дитячому "Євробаченні-2018" у Мінську (Білорусь). Конкурсантка від України Даріна Красновецька з україно-англомовною піснею Say love ("Кажу любов") посіла 4 місце.

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення
Джерело: LifeStyle 24
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