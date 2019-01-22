Євробачення-2019: оголошено порядок виступів учасників

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Відбір на Євробачення 2019 Україна - порядок виступів учасників
Євробачення-2019: порядок виступів учасників / narodna-pravda.ua

У вівторок, 22 січня, музичний продюсер національного відбору на Євробачення Руслан Квінта на чолі зі своєю командою, провів жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників конкурсу на Нацвідборі. За право виступати на пісенному конкурсі боротимуться 16 виконавців.

Конкурс Євробачення-2019 цьогоріч буде приймати Тель-Авів, Ізраїль. Півфінали Нацвідбору Євробачення-2019 в Україні відбудуться 9 і 16 лютого, а фінал – 23 лютого. Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал – 18 травня.

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22 січня стало відомо, що українська виконавиця TAYANNA (Тетяна Решетняк) відкликала свою заявку на участь в конкурсі Євробачення-2019. За її словами, в Україні є безліч артистів, яким квиток до Ізраїлю потрібніший більше, ніж їй. Відтак, співачку TAYANNA в національному відборі України на Євробачення-2019, замінить MARUV.

Відбір на Євробачення-2019 в Україні: порядок виступів учасників

Список учасників першого відбору
Список учасників першого відбору

9 лютого

1. The Hypnotunez

2. LETAY

3. VERA KEKELIA

4. ЦеШо

5. YUKO

6. MARUV

7. Brunettes Shoot Blondes

8. BAHROMA

Список учасників Євробачення
Список учасників другого відбору

16 лютого

1. Ivan NAVI

2. ANNA MARIA

3. KAZKA

4. КiRA MAZUR

5. LAUD

6. KHAYAT

7. Braii

8. Freedom jazz

Теги: LifeStyle Музика Новини культури Євробачення 2019
Джерело: 24 канал
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