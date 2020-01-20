Імена членів журі Національного відбору на Євробачення-2020: список суддів

Телеканал СТБ та UA: Суспільне мовлення оголосили ім’я третього члена журі, який буде оцінювати таланти конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. До зіркового складу приєднався український музичний експерт Віталій Дроздов.

Члени журі Нацвідбору на Євробачення-2020 від України

Організатори Національного відбору раніше оголосили першого суддю вокального проєкту. Ним став співак та композитор Андрій Данилко, який більш відомий за псевдонімом Вєрки Сердючки. Данилко вже вп’яте очолить суддівське крісло, щоб оцінювати знаменитих конкурсантів.

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"Ось уже п’ятий рік у кріслі журі, але мої критерії відбору не змінюються: головне, щоб країна була яскраво і конкурентно представлена ​​на Євробаченні. Я сподіваюся, в цьому році і глядачі, і журі оберуть гідного представника від України. Інакше – навіщо це все?" – зазначив Данилко.

Другим членом журі стала українська співачка Тіна Кароль. За словами народної артистки, для неї така можливість є неймовірною подією в житті. Суддівство для співачки у пісенному конкурсі стане не першим. Тіна 3 роки поспіль оцінювала таланти юних співаків у шоу "Голос країни. Діти" та 5 років шукала унікальний спів на шоу "Голос країни".

"Я рада стати членом журі Національного відбору конкурсу Євробачення, бути частиною великої команди історичної події. Всім своїм досвідом і знаннями готова підтримати конкурсантів і відкрити нові горизонти їхнього таланту. Євробачення – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоби не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший", – заявила Кароль.

Третім та останнім членом журі став Віталій Дроздов. В українській музичній індустрії названий одним із найкращих експертів. Дроздов є членом журі багатьох музичних премій в Україні та бере участь у знакових музичних подіях, які стосуються України.

"Я дуже ціную, що мені довірили стати частиною професійного журі Національного відбору на Євробачення-2020. Сподіваюся, що мій майже 30-річний досвід роботи на радіо буде корисним при виборі саме тієї пісні і того артиста, які зможуть зачепити масову європейську аудиторію", – зазначив член журі.

Також відомо, що ведучим традиційно буде шоумен Сергій Притула. Минулого року ведучий відзначився гучним скандалом, позаяк висловлював свою суб’єктивну думку щодо конкурсантів. Втім це не завадило йому знову вийти на сцену та представляти претендентів на Євробачення-2020, яке відбудеться 12, 14 і 16 травня в місті Роттердам (Нідерланди).

Півфінали Національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 і 15 лютого, а 22 лютого глядачі зможуть побачити довгоочікуваний фінал. Транслюватимуть Нацвідбір два телеканали – СТБ і Суспільний мовник UA: Перший. Музичним продюсером Національного відбору в Україні у 2020 році став Руслан Квінта, креативним продюсером – Наталя Франчук.

Нагадаємо, що у 2019 році Україна в Євробаченні участі не брала. Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця Нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у пісенному конкурсі. Головною причиною відмови в конкурсі стали гастролі в Росії, від яких Анна Корсун не вважала за потрібне відмовитися.