Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція першого півфіналу
8 лютого розпочинається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 від України. За право виступити на пісенному конкурсі поборяться 16 конкурсантів. Відповідно до жеребкування, яке проводили 22 січня, першими виступлять 8 виконавців.
Поціновувачі та прихильники пісенного конкурсу Євробачення-2020 пряму трансляцію Національного відбору зможуть побачити на телеканалах "UA: Перший" та "СТБ".
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Ведучим традиційно буде шоумен Сергій Притула. Оцінюватимуть конкурсантів у Національному відборі будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
Порядок виступу учасників Національного відбору 8 лютого
Порядок виступу конкурсантів
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
Національний відбір Євробачення-2020: дивитися онлайн-трансляцію