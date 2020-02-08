Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція першого півфіналу

8 лютого розпочинається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 від України. За право виступити на пісенному конкурсі поборяться 16 конкурсантів. Відповідно до жеребкування, яке проводили 22 січня, першими виступлять 8 виконавців.

Поціновувачі та прихильники пісенного конкурсу Євробачення-2020 пряму трансляцію Національного відбору зможуть побачити на телеканалах "UA: Перший" та "СТБ". ​Читайте також: Прогнози букмекерів на Євробачення-2020: якій країні пророкують перемогу Ведучим традиційно буде шоумен Сергій Притула. Оцінюватимуть конкурсантів у Національному відборі будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Порядок виступу учасників Національного відбору 8 лютого

Порядок виступу конкурсантів 1. [О]



2. Jerry Heil



3. Katya Chilly



4. KRUTЬ



5. Go-A



6. CLOUDLESS



7. GIO



8. Assol Національний відбір Євробачення-2020: дивитися онлайн-трансляцію