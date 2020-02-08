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Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція першого півфіналу

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Онлайн-трансляція Євробачення-2020 / Фото з відкритих джерел

8 лютого розпочинається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 від України. За право виступити на пісенному конкурсі поборяться 16 конкурсантів. Відповідно до жеребкування, яке проводили 22 січня, першими виступлять 8 виконавців.

Поціновувачі та прихильники пісенного конкурсу Євробачення-2020 пряму трансляцію Національного відбору зможуть побачити на телеканалах "UA: Перший" та "СТБ".

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Ведучим традиційно буде шоумен Сергій Притула. Оцінюватимуть конкурсантів у Національному відборі будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Порядок виступу учасників Національного відбору 8 лютого

євробачення
Порядок виступу конкурсантів

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Національний відбір Євробачення-2020: дивитися онлайн-трансляцію 

 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Новини України Євробачення 2020 Євробачення LifeStyle Новини LifeStyle
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