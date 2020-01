Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників

20 січня організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2020 опублікував список учасників, які змагатимуться за право представити Україну на вокальному конкурсі в Нідерландах. Які пісні підготували конкурсанти – читайте далі.

Перший півфінал Національного відбору розпочнеться 8 лютого, другий – 15 лютого. Фінальний відбір на якому за перемогу змагатимуться 6 учасників глядачі зможуть побачити 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020

1. [О]

2. KHAYAT

3. Assol

4. CLOUDLESS

5. GARNA

6. Katya Chilly

7. FO SHO

8. David Axelrod

9. Олександр Порядинський

10. TVORCHI

11. GIO

12. Jerry Heil

13. KRUTЬ

14. Еліна Іващенко

15. GO-A

16. MOONZOO feat. FMF Sure

Пропонуємо вашій увазі учасників, які вже представили свої пісні широкій аудиторії.

Пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2020

CLOUDLESS

Конкурсна пісня – Drown me down

CLOUDLESS – це чоловічий гурт, який здобув популярність після хіту "Між світами", що став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу. У гурті з'явився новий вокаліст Юра Каналош, який вже підкорив серця прихильників вокальних шоу на українському телебаченні. Вокал Юри змінив звучання бойзбенду, додав йому потужності, а посприяв гурту з цим новий гітарист Михайло Шатохін.

CLOUDLESS – Drown me down: дивіться відео онлайн

GARNA

Конкурсна пісня – Who we are?

GARNA – це сольний проєкт співачки Олени Левашевої та музичного продюсера Олексія Хорольського. Харківська співачка є авторкою власних пісень, вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra і кавер-проєкту Manera.

GARNA – Who we are?: дивіться відео онлайн

Олександр Порядинський

Конкурсна пісня – Savior