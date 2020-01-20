Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
20 січня організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2020 опублікував список учасників, які змагатимуться за право представити Україну на вокальному конкурсі в Нідерландах. Які пісні підготували конкурсанти – читайте далі.
Перший півфінал Національного відбору розпочнеться 8 лютого, другий – 15 лютого. Фінальний відбір на якому за перемогу змагатимуться 6 учасників глядачі зможуть побачити 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.
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Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020
1. [О]
2. KHAYAT
3. Assol
4. CLOUDLESS
5. GARNA
6. Katya Chilly
7. FO SHO
8. David Axelrod
9. Олександр Порядинський
10. TVORCHI
11. GIO
12. Jerry Heil
13. KRUTЬ
14. Еліна Іващенко
15. GO-A
16. MOONZOO feat. FMF Sure
Пропонуємо вашій увазі учасників, які вже представили свої пісні широкій аудиторії.
Пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2020
CLOUDLESS
Конкурсна пісня – Drown me down
CLOUDLESS – це чоловічий гурт, який здобув популярність після хіту "Між світами", що став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу. У гурті з'явився новий вокаліст Юра Каналош, який вже підкорив серця прихильників вокальних шоу на українському телебаченні. Вокал Юри змінив звучання бойзбенду, додав йому потужності, а посприяв гурту з цим новий гітарист Михайло Шатохін.
CLOUDLESS – Drown me down: дивіться відео онлайн
GARNA
Конкурсна пісня – Who we are?
GARNA – це сольний проєкт співачки Олени Левашевої та музичного продюсера Олексія Хорольського. Харківська співачка є авторкою власних пісень, вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra і кавер-проєкту Manera.
GARNA – Who we are?: дивіться відео онлайн
Олександр Порядинський
Конкурсна пісня – Savior
Олександр Порядинський – наймолодший переможець відомого співочого шоу "Х-фактор". Вперше заявив про себе у 4 сезоні шоу "X-фактор" що вийшов на екрани 5 жовтня 2013 року. Усі виступи у прямих ефірах пройшли для співака без номінацій та "битв за життя".
Олександр Порядинський – Savior: дивіться відео онлайн
Еліна Іващенко
Конкурсна пісня – Get up
Еліна Іващенко нродилася 2002 року в місті Бровари Київської області України. Закінчила Броварську музичну школу і навчається у Київському інституті музики імені Р.М. Глієра. Дівчина працює ведучою на радіостанції "Наше Радіо" та викладачем вокалу. Здобула перемогу в пісенних шоу України ("Х-фактор" та "Голос. Діти"). Еліна Іващенко є володаркою Гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри-2018".
Еліна Іващенко – Get up: дивіться відео онлайн