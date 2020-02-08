Нацвідбір на Євробачення-2020: результати голосування першого півфіналу

У суботу, 8 лютого, пройшов перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. За право виступати на пісенному конкурсі, який пройде у травні в Роттердамі, боролися 8 учасників. У фінал Нацвідбору пройшли Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A.

Щоб здобути перемогу і дійти до фіналу Євробачення-2020, який пройде 22 лютого, учасникам вокального шоу потрібно було отримати найбільшу кількість балів від суддів. Якщо два або більше учасників набирали однакову кількість балів, то кращий результат отримував той, хто здобув більшу кількість балів від глядачів.

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Трійку фіналістів обирали судді та глядачі. Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов кожному учаснику поставили від 1 до 8 балів. Голосування телеглядачів також перевели у 8-бальну систему.

Результати голосування першого півфіналу – журі:

1. [О] – 3



2. Jerry Heil – 7



3. Katya Chilly – 4



4. KRUTЬ – 8



5. Go-A – 6



6. CLOUDLESS – 5



7. GIO – 2



8. Assol – 1



Результати голосування журі у першому півфіналі Нацвідбору / Instagram / @eurovision.ua

Результати голосування першого півфіналу – глядачі:

1. [О] – 2



2. Jerry Heil – 6



3. Katya Chilly – 3



4. KRUTЬ – 8



5. Go-A – 7



6. CLOUDLESS – 5



7. GIO – 4



8. Assol – 1

Які пісні виконали учасники, що пройшли у фінал

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

KRUTЬ – 99 на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Gо_A – Соловей на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн