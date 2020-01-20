Національний відбір на Євробачення-2020: відомі імена всіх учасників

UA: Суспільне мовлення і телеканал СТБ у понеділок, 20 січня, оголосили імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020. За право представити Україну на вокальному конкурсі в Нідерландах боротимуться 16 учасників.

Список учасників опублікував організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2020, яке пройде у травні в Роттердамі. Найбільш ймовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал).

​Читайте також: Імена членів журі Національного відбору на Євробачення-2020: список суддів

Учасники Національного відбору на Євробачення-2020

1. [О]

2. KHAYAT

3. Assol

4. CLOUDLESS

5. GARNA

6. Katya Chilly

7. FO SHO

8. David Axelrod

9. Олександр Порядинський

10. TVORCHI

11. GIO

12. Jerry Heil

13. KRUTЬ

14. Еліна Іващенко

15. GO-A

16. MOONZOO feat. FMF Sure



Учасники Національного відбору на Євробачення-2020

Що відомо про учасників

[О] – український інді-поп гурт, володарі премії "Хіт року" за версією KissFM, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники таких музичних фестивалів, як Koktebel Jazz Fest, Atlas Weekend та багато інших.

KHAYAT – молодий український співак, який виступає у жанрі фольктроніка. Став особливо відомим після участі у Національному відборі на Євробаченні-2019, після чого випустив дебютний альбом KHMIL'.

Assol – співачка, яка з 5 років виступає на великій сцені, півфіналістка вокального шоу "Голос країни".

CLOUDLESS – бойзбенд, який велику популярність отримав у 2017 році завдяки хіту "Між світами", що став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

GARNA – сольний проєкт співачки Альони Левашевої та музичного продюсера Олексія Хорольського.

Katya Chilly – українська співачка, хедлайнерка музикальних фестивалів. Її творчий доробок складається з 5 альбомів, більше 40 сольних концертів у Великобританії та понад 1000 – в Україні.

FO SHO – афроукраїнський молодий хіп-хоп проєкт, створений на початку 2019 року. Музика сестер Бетті, Міріям і Сіони Ендале – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod – український співак, музикант і композитор.

Олександр Порядинський – наймолодший переможець відомого співочого шоу "Х-фактор".

TVORCHI – музиканти з Тернополя, які створюють якісну музику. Їхній хіт Believe увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні.

GIO – молодий музикант, який працює у жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник відомих вокальних шоу "Х-фактор" та "Голос Країни".

Jerry Heil – молода співачка, "Прорив року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриття року" за версією журналу Viva. Пісня "#ОХРАНА_ОТМЄНА" стала хітом, набравши 14 мільйонів переглядів на YouTube.

KRUTЬ – співачка Марина Круть, яка почала свій музикальний шлях 15 років тому. Працює в унікальному стилі, об’єднавши електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу.

Еліна Іващенко – переможниця пісенних шоу України ("Х-фактор" та "Голос. Діти"), викладачка вокалу, володарка Гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри-2018".

Go-A – гурт, який поєднує український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших фестивалів Koktebel Jazz Fest, Гогольфест та інших.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – колаборація української електронної групи MOONZOO і американського репера F.M.F. Sure.