Як проголосувати за учасника в ефірі Нацвідбору на Євробачення-2020
У суботу, 8 лютого, розпочинається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. За перемогу змагатимуться 8 учасників, троє з яких потраплять у фінал, який відбудеться 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.
Незмінно ведучим Національного відбору на Євробачення-2020 стане Сергій Притула. До зіркового складу журі приєднався Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
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У першому півфіналі за перемогу боротимуться таких 8 музичних виконавців:
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
Список учасників першого відбору
Після того, як усі 8 учасників представлять свої музичні композиції, ведучий оголосить старт відкриття ліній для голосування. Щоб віддати свій голос за учасника, який вам найбільше імпонує, відправляйте смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення становить 0,94 грн). Код учасника – це його порядковим номер виступу.
Зверніть увагу, що віддати голос за улюбленого учасника з одного номера телефона можна лише один раз.
Після завершення голосування, бали глядачів і журі підсумовуються. Три учасники Національного відбору на Євробачення, які наберуть найбільшу кількість балів, автоматично проходять у фінал. Якщо два учасники будуть мати однакову кількість балів, то у фінал пройде той, в кого більший бал від глядачів.