Як проголосувати за учасника в ефірі Нацвідбору на Євробачення-2020

У суботу, 8 лютого, розпочинається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. За перемогу змагатимуться 8 учасників, троє з яких потраплять у фінал, який відбудеться 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.

Незмінно ведучим Національного відбору на Євробачення-2020 стане Сергій Притула. До зіркового складу журі приєднався Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

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У першому півфіналі за перемогу боротимуться таких 8 музичних виконавців:

1. [О]



2. Jerry Heil



3. Katya Chilly



4. KRUTЬ



5. Go-A



6. CLOUDLESS



7. GIO



8. Assol



Список учасників першого відбору

Після того, як усі 8 учасників представлять свої музичні композиції, ведучий оголосить старт відкриття ліній для голосування. Щоб віддати свій голос за учасника, який вам найбільше імпонує, відправляйте смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення становить 0,94 грн). Код учасника – це його порядковим номер виступу.

Зверніть увагу, що віддати голос за улюбленого учасника з одного номера телефона можна лише один раз.

Після завершення голосування, бали глядачів і журі підсумовуються. Три учасники Національного відбору на Євробачення, які наберуть найбільшу кількість балів, автоматично проходять у фінал. Якщо два учасники будуть мати однакову кількість балів, то у фінал пройде той, в кого більший бал від глядачів.