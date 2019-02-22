Прогнози букмекерів на фінал Нацвідбору до Євробачення 2019: хто переможе від України

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Фінал Євробачення 2019 від України - прогноз букмекерів, хто переможе у фіналі
MARUV на Нацвідборі до Євробачення-2019 / Instagram / @maruvofficial

Після двох півфіналів Національного відбору до Євробачення-2019 в Україні визначилась шістка найкращих фіналістів конкурсу. Букмекери сервісу "Фаворит Спорт" дали прогноз найімовірнішого претендента на перемогу у відборі, який представить Україну в Ізраїлі на головному конкурсі у травні.

Вже 23 лютого у фіналі Національного відбору до Євробачення вимогливе журі та глядачі шоу оберуть найдостойнішого виконавця або ж гурт, який поїде на Євробачення-2019 в Тель-Авів у травні цього року.

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Прогнози букмекерів у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019:

1. MARUV – коефіцієнт на перемогу 1,65;

2. Freedom jazz – коефіцієнт 2,25;

3. KAZKA – коефіцієнт 15,0;

4. YUKO – коефіцієнт 25,0;

5. ANNA MARIA – коефіцієнт 30,0;

6. Brunettes Shoot Blondes – коефіцієнт 250,0.

Відтак букмекери віддали перше місце і, відповідно, перемогу у Нацвідборі співачці MARUV (коефіцієнт 1,65). Багато глядачів пов'язують її першість у букмекерських прогнозах через її епатажний виступ у першому півфіналі Нацвідбору та увагу зі сторони чоловічої аудиторії. Втім, співачка MARUV не лише відзначилась яскравим номером на сцені, а й скандальними заявами – артистка з Дніпропетровської області продовжує виступи в Росії, акцентуючи увагу на тому, що таким чином вона "несе мир між країнами".

Дивіться відео виступу MARUV на Нацвідборі до Євробачення-2019:

Варто додати, що півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею Toy.

Що відомо про букмекерську компанію "Фаворит Спорт"? Це міжнародна компанія, один з лідерів сегменту sport entertainment. У 2019 році компанія відзначає 20 років діяльності в Україні – за всі роки діяльності вона активно підтримує розвиток спорту, виступаючи партнером футбольних клубів "Динамо", "Зоря", "Десна", "Арсенал", "Маріуполь".

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Євробачення 2019 Євробачення Музика
Джерело: LifeStyle 24
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