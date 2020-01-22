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Нацвідбір Євробачення-2020: оголошено порядок виступів учасників

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Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників / Фото з відкритих джерел

У середу, 22 січня, відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників конкурсу Національного відбіру на Євробачення-2020 від України. За право виступати на пісенному конкурсі боротимуться 16 виконавців.

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 розпочнеться 8 лютого, другий – 15 лютого. Фінальний відбір на якому за перемогу змагатимуться 6 учасників глядачі зможуть побачити 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.

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65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.

Відбір на Євробачення-2020 в Україні: порядок виступів учасників


Список учасників першого відбору

8 лютого

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol


Список учасників другого відбору

15 лютого

​1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Еліна Іващенко

4. Олександр Порядинський

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення Традиції Євробачення 2020
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