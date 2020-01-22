Нацвідбір Євробачення-2020: оголошено порядок виступів учасників

У середу, 22 січня, відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників конкурсу Національного відбіру на Євробачення-2020 від України. За право виступати на пісенному конкурсі боротимуться 16 виконавців.

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 розпочнеться 8 лютого, другий – 15 лютого. Фінальний відбір на якому за перемогу змагатимуться 6 учасників глядачі зможуть побачити 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.

​Читайте також: Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.

Відбір на Євробачення-2020 в Україні: порядок виступів учасників



Список учасників першого відбору

8 лютого



1. [О]



2. Jerry Heil



3. Katya Chilly



4. KRUTЬ



5. Go-A



6. CLOUDLESS



7. GIO



8. Assol



Список учасників другого відбору

15 лютого

​1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO



3. Еліна Іващенко



4. Олександр Порядинський



5. GARNA



6. KHAYAT



7. David Axelrod



8. TVORCHI