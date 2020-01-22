Нацвідбір Євробачення-2020: оголошено порядок виступів учасників
У середу, 22 січня, відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників конкурсу Національного відбіру на Євробачення-2020 від України. За право виступати на пісенному конкурсі боротимуться 16 виконавців.
Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 розпочнеться 8 лютого, другий – 15 лютого. Фінальний відбір на якому за перемогу змагатимуться 6 учасників глядачі зможуть побачити 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.
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65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.
Відбір на Євробачення-2020 в Україні: порядок виступів учасників
Список учасників першого відбору
8 лютого
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
Список учасників другого відбору
15 лютого
1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. FO SHO
3. Еліна Іващенко
4. Олександр Порядинський
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI