Якими знімками дивує фотограф-аматор, що має мільйон підписників в Instagram

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Фото Джейсона Петерсона
Фото Джейсона Петерсона / Instagram // Jason Peterson

Американський фотограф Джейсон Петерсон, який не є професіоналом у цій царині та робить свої знімки на iPhone X, завоював своєю творчістю прихильність більше мільйона людей.

Петерсон – графічний дизайнер. Нині працює головним креативним директором рекламного агентства Havas North America. Фотографування у його обов'язки не входить, а от у сферу інтересів – так, пише Cameralabs.

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Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

Чоловік фотографує з 13 років. Відтоді намагається з робити хоча б дві світлини на день. Найбільше почуттів у нього викликає чорно-біле фото. Хто б не був зображений на фото, головним героєм там завжди є світло. Петерсон працює з тінями, кутами і лініями, створюючи геометричні та пропорційні композиції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

Фотограф називає свої роботи позачасовими. Мовляв, Ввлиці, пронизані світлом, або туманний ранок можна було зняти як нині, так і 80 років тому. А свій успіх пояснює тим, що його світлини викликають емоції. Перш за все, у ньому самому, а потім вже передаються через сюжети до аудиторії. 

Я відчуваю цей момент ізоляції, незахищеності, самотності. У цьому – мої емоційні пристрасті,
– зазначає Петерсон.

Знімає чоловік з iPhone X – цифровим далекоміром M10, трьома Leicas, бездзеркальним SL і компактним Q. У нього є кілька об'єктивів Leica. Також у розпорядженні фотографа є дрон DJI Mavic Pro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jasonmpeterson (@jasonmpeterson)

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Фотоновини
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