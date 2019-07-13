Відчувала себе в ізоляції, – Гіларі Дафф розповіла про материнство у 24 роки

31-річна акторка і мама двох дітей Гіларі Дафф розповіла про те, як відчувала себе при народженні першої дитини – хлопчика Луки Круза від екс-коханого Майка Комрі. Тоді знаменитості було 24 роки.

Про материнство і самотність Гіларі розповіла в інтерв'ю The Motherly Podcast. Ставши вперше мамою у 2012 році, Дафф зізналася, що відчувала себе наляканою та ізольованою.

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Спочатку я була трохи ізольованою, тому що у мене ще не було друзів, у яких були діти. Але я працювала так довго, що для мене це було природним кроком, і я завжди знала, що хочу стати мамою, і що сім'я стане моїм пріоритетом номер один в житті. Так що я була готова до цього зі всіх фронтів, але трохи наляканою,

– розповіла зірка.

Вона додала, що вагітною злякалася своїх думок, якщо щось раптом "піде не так". Однак після народження первістка її життя кардинально змінилося.

За словами Гіларі, протягом перших півтора року вона відчувала, що втратила свою особистість.

"Як тільки ти знову знаходиш себе, розумієш, що з тобою найважливіше і це ніхто не зможе відібрати в тебе. Звичайно, в якісь моменти мені було трохи сумно, мені здавалося, що немає нікого, хто пережив подібне, але потім я відчула себе супержінкою, яка може робити все", – наголосила акторка.

Раніше я думала, що ти вже став справжнім дорослим, якщо у тебе є дитина. Але насправді все виявилося інакше. Наприклад, я згадую своїх батьків, коли мені було років десять або близько того, мені тоді здавалося, що вони виглядали такими дорослими. Моє сприйняття було схоже на: "О, у вас є відповіді на всі питання!". Але коли я завагітніла, я трохи злякалася, адже я не знала відповідей на всі питання,

– поділилася зіркова мама.

Додамо, акторка народила 25 жовтня 2018 року дівчинку, яку назвала Бенкс Вайолет Беір, від чоловіка Меттью Коми. Маленька Бенкс стала першою спільною дитиною закоханих. під час другої вагітності Гіларі Дафф відверто заявила, що "вагітність – це пекло", оскільки її тіло більшає. Однак, за словами співачки, вона щаслива бути мамою.

Хто така Гіларі Дафф?Відома американська співачка та акторка, яка здобула світову славу у 2000-их роках. Гіларі активно розвивала свою кар'єру в Голлівуді: зірка зіграла у фільмах "Історія Попелюшки", "Агент Коді Бенкс", "Матеріальні дівчата", "Гуртом дешевше", "Кадет Келлі", "Ідеальний чоловік", "Краса та портфель" та ін. Щодо особистого життя, то Гіларі Дафф виховує 6-річного сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом Майком Комрі. У 2016 році подружжя вирішило розлучитись, а в грудні 2017 року Хіларі Дафф відновила стосунки з екс-бойфрендом – музикантом Метью Комою. Для зіркової пари це буде перша спільна дитина.