Віддасть роль Джеймса Бонда жінці: Деніел Крейг більше не гратиме у бондіані

Зірка фільмів про Джеймса Бонда 51-річний Деніел Крейг здивував шанувальників новою заявою. Англійський актор заявив, що востаннє зіграє головну роль у новій кінокартині "Джеймс Бонд 25".

Деніел Крейг зіграв чимало визначних ролей на своєму кар'єрному шляху, однак однією з найбільш відомих назавжди залишиться роль Джеймса Бонда. Нещодавно стало відомо, що у 2020 році на великий екран вийде нова частина бондіани, в якій актор постане у звичному для нього образі. Проте, як повідомляє The Mirror, Деніел Крейг заявив, що роль Бонда у фільмі "Джеймс Бонд 25" стане для нього фінальною.

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Своє рішення англійський актор пояснив тим, що на його думку у всіх артистів незалежно від раси, статі чи сексуальної орієнтації повинна бути можливість відчути себе легендарним спецагентом Джеймсом Бондом.

Деніел Крейг заявив, що виконати цю роль може навіть жінка і він був би радий, якби так трапилося у наступних частинах.

Я думаю, потрібно розглянути всі кандидатури. Навіть жінок і афроамериканців,

– заявив 51-річний Деніел Крейг.