Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен

Столицю Австрії вважають одним із найкомфортніших для проживання міст у світі. Однак не лише цим Відень притягує потоки туристів. Він вражає своєю історією, архітектурою, величними палацами, площами та театрами. Про найгарніші місця Відня, які має побачити кожен – читайте далі.

Віденська опера

Віденська державна опера є найбільшим оперним театром в Австрії та одним з кращих оперних театрів світу. Її побудували у 1863-1869 роках у неоренесансному стилі. Вона вражає своєю величчю та красою, однак так було не завжди.

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Спершу будівля потерпала від жорсткої критики з боку місцевих жителів, які називали її "кам'яною черепахою". Двоє архітекторів, що вклали всю душу в оперу, дуже боляче сприймали весь той негатив. Зрештою Едуард Нюлль покінчив життя самогубством, а місяць потому його колега Август Сікардсбург помер від інфаркту.

Згодом кайзер Франц Йосип, який впливав на думку громадськості, перестав так критично висловлюватися на адресу культурних пам'яток і ситуація покращилася.



Віденська опера

Цікаво, що у Віденській опері грають по 285 вистав на рік – це рекордно багато. А найдовші оплески в опері тривали понад 70 хвилин. Так глядачі відреагували на закінчення вистави "Отелло" у 1991 році. А співак – геніальний Домінго – за весь цей час встиг вклонитися людям понад 100 разів.

Де розташована Віденська опера? Легендарну оперу можна знайти за адресою – Opernring 2, 1010 Wien.

Як заощадити? Ціни на квитки до однієї з найкращих опер світу трохи кусаються, але можна потрапити всередину та насолодитися виставою майже задарма! За півтори години до початку дійства у касах розпродають стоячі квитки, їх ціна коливається від 2 до 4 євро з людини. Однак, щоб отримати бажані квитки, потрібно буде вистояти у черзі. Радимо приходити мінімум за чотири години до початку вистави.



Віденська опера зсередини

Палац Хофбург

Розкішний палац, що налічує 2600 кімнат і залів, понад 600 років був зимовою резиденцією австрійських імператорів. У наші дні – це головна резиденція президента країни.



Палац Хофбург

Комплекс будівель сьогодні займає 240 тисяч квадратних метрів та складається з 19 палаців. Вони розділені на частини:

►Alte Burg (Стара фортеця), що пізніше отримала назву Schweizertrakt (Швейцарське крило) – там і досі зберігаються регалії Священної Римської та Австрійської імперії.



Скарбниця палацу Хофбург

► Stallburg (Придворні стайні) – сьогодні там можна побачити найкращих "ліпіціанських" жеребців, або так званих "віденських ліпіціанів". Щодня, окрім понеділка, ви можете побачити їх під час ранкових тренувань.

►Amalientrakt (Крило Амалії) – окрема будівля, що названа на честь імператриці Амалії. Останньою мешканкою була імператриця Елізабет, що більш відома під іменем Сіссі. Її апартаменти сьогодні відкриті для відвідування туристів.

До речі, вона одна з найперших жінок, які почали стежити за фігурою. До наших днів дійшли чутки про те, що вона мала власний тренажерний зал, який зробили для неї з підручних матеріалів.



Апартаменти Сіссі

► Reichskanzleitrakt (Крило Імператорської канцелярії) – з середини 19 століття канцелярія була перетворена в апартаменти імператора Франца-Йосипа. Сьогодні вони відкриті для відвідування і дозволяють зрозуміти, яким же був імператор вдома.

Де розташований палац Хофбург? Імператорська резиденція розташована в самому серці міста, на площі Мікаельплатц. Точна адреса – Michaelerkuppel, A-1010 Wien.

Як заощадити? Можна просто прогулятися територією палацу, не заходячи всередину. Якщо ви плануєте інтенсивне відвідування музеїв – є сенс придбати Vienna City Сard. Карта на 24 (17 євро), 48 (25 євро) або 72 години (29 євро) забезпечує безкоштовний проїзд на будь-якому громадському транспорті у межах міста, а також знижки при відвідуванні пам'яток.

Собор Святого Стефана

Собор Святого Стефана є національним символом Австрії та Відня, саме він зображений на австрійських монетах номіналом у 10 центів. Перша згадка про цей собор датується 1221 роком, але свій сучасний вигляд він отримав лише у 1511 році. Цікаво, що собор не постраждав внаслідок бомбардувань під час Другої світової війни, а от банальний вогонь ледь не знищив споруду. Повне відновлення завершилося лише у 1960 році.

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Якщо говорити у цифрах, то висота південної вежі становить 136,44 метра – це майже як 20-поверхова будівля. Покриття покрівлі складається з 230 тисяч кольорових черепиць, якими викладені зображення національного герба і герба міста Відня. У дзвіниці всього 23 дзвони, але використовуються тільки 20 з них.



Собор Святого Стефана

Трошки моторошне! Саме у цьому соборі відбулося весілля Моцарта та його похорон. Під собором розташовані катакомби – підземне кладовище часів Карла VI, який заборонив ховати людей на старих кладовищах на території міста, тож під будівлею спочивають до 11 тисяч тіл. А в окремій кімнаті під собором поховані 72 члени сім'ї Габсбургів.

Де розташований Собор Святого Стефанія? Собор розташований недалеко від Палацу Хофбург, туди легко можна дійти пішки. Точна адреса – Stephansplatz 3, 1010 Wien.

Вхід у собор безкоштовний, але похід у катакомби чи на оглядовий майданчик коштуватимуть 5-6 євро.

Палац Шенбрунн

Кажуть, що саме тут зосереджена вся велич Відня. Саме у палаці Шенбрунна розташовувалася літня резиденція австрійських імператорів Габсбургів. Палац побудований у стилі бароко та має 1441 приміщення, 45 із них доступні для огляду туристами.

Саме тут колись жили знамениті Марія Терезія, імператор Франц Йосиф, імператриця Елізабет та інші правителі Австрійської імперії. А у Дзеркальному залі музикував юний шестирічний вундеркінд – Моцарт. Вражаючий палацовий парк Шенбрунн відкритий для відвідувачів весь рік.



Палац Шенбрунн

Де розташований палац Шенбрунн? Неймовірний палац можна знайти за адресою – Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien.

Вхід до паркового комплексу безкоштовний. Тож платити доведеться лише якщо вирішите оглянути розкішні інтер'єри палацу.

Студентське містечко

Щоб врівноважити враження від класичного Відня, варто піти погуляти в студентське містечко місцевого економічного університету. Це ціле скупчення футуристичних будівель, які побудовані за останнім словом архітектури та дизайну.

Неординарне студентське містечко

Де розташоване студмістечко? Футуристичні будівлі шукайте за адресою Welthandelspl. 1, 1020 Wien.

Будинок Хундертвассера

На фоні величних палаців Відня будинок Хундертвассера виглядає суттєво інакшим. Будова нагадує казкову хатинку з незвичайними фігурами на фасаді, статуями, асиметричними колонами та живими кущами, що ростуть просто на стінах і даху.



Колоритний будинок Хундертвассера

Побудувавши будинок на замовлення міської влади, архітектор-художник Фріденсрайх Хундертвассер не взяв грошей за своє творіння, сказавши, що цей будинок є його душею – і він просто щасливий, що на цьому місці не побудували що-небудь потворне. До слова, при будівництві будівлі було використано вісім типів вікон, а всі лінії і форми навмисно асиметричні.

Де розташований будинок Хундертвассера? Вражаючу будівлю можна побачити на вулиці Kegelgasse 36-38, 1030 Wien.

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