Відео дня: Дженніфер Лопес заспівала на одній сцені зі своєю донькою Еммою

Американська виконавиця Дженніфер Лопес дала перший концерт в рамках її нового туру It's My Party напередодні 50-річчя співачки. Зіркова матуся вирішила заспівати дуетом зі своєю 11-річною донькою – разом вони виконали одну з останніх пісень Джей Ло Limitless.

Ще раніше артистка викладала в мережу інтригуючі відеоролики, на яких показувала, як її донечка займається вокалом та разом з нею відвідує репетиції до майбутніх концертів. Вже тоді фанати помітили сильні вокальні дані підростаючої доньки, але не могли навіть сподіватись, що 8 червня її можна буде почути на одній сцені з матір'ю.

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Відео з репетиції 11-річної Емми:

Дебют Емми відбувся на концерті Дженніфер в Каліфорнії. Зіркова матуся і донька одягнули однакові пишні сукні та разом запалювали слухачів своїм спільним виконанням Limitless.

"Не можу повірити!" – підписала відеоролик сама Джей Лос у своєму Instagram, додавши хештег "матуся гордиться". У ньому також можна побачити щирі емоції та сльози Джей Ло, коли Емма вдало брала високі ноти пісні. Відео в Instagram вже подивились майже 8 мільйонів разів та залишили більше 24 тисяч коментарів, серед яких захопленням ділились такі зірки, як Різ Візерспун, Зої Салдана та інші.



Дует Дженніфер Лопес і її доньки Емми / Instagram / @mahsa97jlo69