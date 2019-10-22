Відео дня: К'яра Ферраньї підірвала мережу кумедними танцями на пілоні

Популярна італійська блогерка та інфлюенсер К'яра Ферраньї, за якою в мережі стежать 17,5 мільйонів підписників, вирішила сходити на перше заняття з pole dance – танець на пілоні.

Про те, як пройшло тренування з танцю на пілоні, Ферраньї розповіла шанувальникам на своїй сторінці в інстаграмі. К'яра опублікувала кумедне відео, яке підірвало мережу.

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Pole dance став дуже популярним видом спорту для жінок, але такий вид танцю вимагає хорошої фізичної підготовки та витривалості. Перше заняття рідко для кого можна назвати успішним, адже воно є досить складним для новачків. Італійська блогерка також вирішила відвідати тренування у Мілані.

Так, зірка соціальних мереж не приховує того, що заняття з танцю на пілоні далося їй не надто легко. На короткому ролику К'яра демонструє, як намагається втриматися та зробити трюки.

"Якщо щось піде не так, я завжди можу стати танцівницею на пілоні", – з гумором написала Ферраньї у підписі.

Чоловік зірки, репер Fedez розмістив відео з К'ярою у себе на сторінці, додавши у підписі "Витончено і класно".



Fedez кумедно відреагував на відео дружини / Скріншот

Також Ферраньї зробила кумедний колаж з двома знімками, під яким вона додала "Заняття з танцю на пілоні: очікування і реальність".