Відео дня: Вікторія Бекхем на шпильках несе пакети з продуктами
Зіркове подружжя Бекхемів полюбляє пожартувати одне з одного та розповісти про це шанувальникам у соціальних мережах. Так, чоловік британської дизайнерки Вікторії Бекхем Девід показав курйозний ролик, як його кохана дружина перебігає дорогу з продуктами.
Кумедне відео з Каліфорнії 14 квітня опублікував Девід Бекхем в Instagram-Stories.
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У короткому ролику видно, як Вікторія йде до машини з величезними пакетами апельсинів і манго в руках. Потім чоловік показав, як один з апельсинів навіть впав на дорогу.
Фанати Вікторії звернули увагу на те, що дизайнерка, як завжди, була одягнена стильно та на високих підборах.
"Завжди стильна, люблю її", "Девід, допоможи Вікторії", – пишуть користувачі у мережі.
Дивіться курйозне відео: Вікторія Бекхем несе продукти