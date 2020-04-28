Відеоролик з Меріл Стріп, яка п'є з пляшки міцний алкоголь, став вірусним: варто переглянути

Оскароносна актриса Меріл Стріп як і тисячі інших зірок нудьгує на карантині, тому вирішила розбавити свої будні онлайн-трансляцією з подругами та алкоголем.

70-річна зірка влаштувала справжню вечірку у застосунку Zoom з 67-річною Крістін Баранскі і 49-річною Одрою Макдональд з нагоди 90-го дня народження композитора Стівена Сондхайма. Вони виконали популярну у 1970-х роках пісню The Ladies Who Lunch з бродвейського мюзиклу "Компанія" (Company), яку написав іменинник. А щоб веселіше було святкувати, жінки доповнили зустріч келихом вина і мартіні, передає 24 канал.

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Щоб не дріб'язкувати і не пити мартіні зі спеціального келиха, Меріл Стріп одразу спожила міцний алкоголь прямо з пляшки, після чого одразу стала "мемом" у мережі. Чимало користувачів побачили в кіноактрисі себе на карантині, тому не залишили Меріл без кумедних коментарів та порівнянь. Сама ж Стріп сиділа за столом у білому банному халаті та без макіяжу, чим ще більше підтвердила образ знудьгованої жінки у самоізоляції.

Пропонуємо переглянути найкумедніші реакції користувачів на відео з Меріл Стріп:

"Якщо це не настрій сьогоднішнього дня, тоді що!"

"Нова життєва ціль: мати більше полиць, ніж у мене вдома, щоб на них не було що ставити".

New life goal:. Have more shelves than I have shit to put on them. #Sondheim90Concert #MerylStreep pic.twitter.com/GBnTAsdgBW — Isthispointfriendly (@Isthispointfri1) April 27, 2020

"Настрій 24/7 в наш час".