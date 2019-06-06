Нашестя блогерів на VIDEOZHARA: нащо мільйонники їдуть до Києва?

8-9 червня охоплення пейзажів, які можна побачити та зняти на київських вулицях, має побити десятки мільйонів переглядів. Усе тому, що знімати свої Stories у столиці будуть найпопулярніші блогери не лише з України, а й із зарубіжжя. Усі вони приїдуть на головний фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA.

Уже вчетверте фестиваль збере найпопулярніших креаторів, зірок YouTube, Instagram і представників покоління Z. Особливо цікавим фестиваль буде тим, хто і сам мріє опанувати професію блогера. Адже тут можна буде дізнатися чимало цікавих лайфхаків. Усього на фестивалі буде представлено 15 тематичних зон та 11 сцен. Звісно, всі вони будуть так чи інакше присвячені темі відеоблогінгу. Розповідаємо про найцікавіші.

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Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA 2019

Місце для зустрічі з кумиром

Зробити селфі зі справжніми зірками Youtube та Instagram можна буде у зоні Stars & Fans. Організатори подбали про те, щоб тут було все, аби зробити фото на мільйон лайків. Робити селфі з гостями фестивалю вже пообіцяли: Катя Адушкіна, XO LIFE, THIS IS ХОРОШО, Аня Трінчер, Влад Бумага "А4", Eugene Sagaz, Halber, Олексій Столяров, Олена Венум і хлопці з "Чоткого Паци".

Матчі з кіберспорту та косплея

Гіки та поціновувачи кіберспорту також не будуть обділені. У матчах з CS:GO та DOTA 2 на фестивалі візьмуть участь відомі блогери. І навіть більше – тут у кожного гостя буде можливість зануритися в захоплюючу віртуальну реальність. Буде чим зайнятись і прихильникам косплея, на фестивалі вони матимуть змогу не лише перевтілитись в улюбленого героя з фільму або гри, а й взяти участь в грандіозному конкурсі косплея.



Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA 2019

Лайви від музичних блогерів

Епіцентром музичних подій на фестивалі стане MASTERCARD Stage. Тут виступатимуть Катя Адушкіна, Аня Трінчер, XO LIFE, "Чоткий Паца", Eugene Sagaz, Halber, Влад Бумага, Diva Olivka, Мурафа, Magic 5, DSIDE BAND, ND Production, Євген Бондаренко та інші.

А крім виступів, на глядачів чекатимуть розіграші призів та нагородження найкращих блогерів у рамках премії "Блогосфера".

Кастинг до справжнього фільму

Пройти такий можна буде в зоні Cinema. Тут студія FILM.UA відбиратиме акторів для зйомок другої серії одного з найкасовіших фільмів року "Скажене весілля 2".



Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA 2019

Крім того, у цій зоні можна буде познайомитись з головними героями українського фільму "Давай танцюй" – Романом Чухманенко і Валентиною Войтенко, а також відвідати майстер-класи з акторської майстерності та відвідати виступ Андрія AJ на тему "Як зробити те, що запам'ятовується".

Кроссфіт-змагання

Вражаючі батли атлетів, показові виступи брейкдансерів з Battle school. Виклики від популярних блогерів, надихаючі історії успіху, змагання з друзями, майстер-класи з скімбординг, слеклайну і балансборду. Для небайдужих до спорту також приготували окрему зону.

Екстрим-зона

Шанувальникам екстремальних вражень точно сподобається Drive-зона. Тут можна буде подрифтувати з командою NoMotors, подивитися виступ професійних стантрайдерів і поганяти на картах. Блогерки Анна Запорізька, Яніна Соколова та Аня Гресь обговорять стереотипи жіночого водіння, а наймолодший мотоцикліст Тіма Єршов покаже, як потрібно водити байк у 6 років.



Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA 2019

Тренди майбутнього

У Lifestyle-зоні Аня Сулима, Настя Гонцул, Liza Nice, Pustovit, Руслан Кузнецов, Іла Салтівська, Рома Свічкаренко, TWINS, Jerry Heil, Аня Трінчер, Halber і багато інших розкажуть усе, що їм відомо про останні тренди у сферах краси та моди, а також поділяться лайфхаками про подорожі, проведуть фан-зустрічі, покажуть б'юті-корнери, розкажуть, як зробити яскравий макіяж, фестивальну зачіску та мехенді.

Сімейні зони

Kids & Family зони облаштують для тих відвідувачів, що завітають на фестиваль з родинами. Тут наймолодші блогери розкажуть, як вони поєднують блогерство і реальне життя, а їхні батьки розкажуть, як контролюють цей процес. Спілкування відбудеться у форматі фан-зустрічі.Також у зоні відбуватимуться експерименти від музею науки "Експериментаніум", проходитимуть майстер-класи зі збирання кубика-рубіка, створювання об'ємних зображеннь 3D-ручкою, малювання кольоровим піском і відбудеться справжнє шоу на батутах.

ANIMAL-зона

У чому секрет ідеального фото вихованця в Instagram? Що потрібно знати, подорожуючи з тваринами? Поради кінологів профі, майстер-класи з догляду за домашніми улюбленцями. Олександр Педан та Євген Білозеров пройдуть випробування разом зі своїми зірковими вихованцями. Трюкове шоу від професійних хендлерів, мистецтво ANIMAL-фотосесії і багато іншого шукайте в зоні Animal.



Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA 2019

Гумористичні імпровізації

Максимальна концентрація хороших жартів і щирого сміху очікується на open-air-сцені Humor. Тут відбуватиметься шоу пародій, стендап, імпровізації та інтерактиви з глядачами, а також розгорнеться боротьба за Кубок сміху VIDEOZHARA.

Конференція відеомаркетингу

Найсвіжіші тренди відео- та інфлюенс-маркетингу, новини платформ і успішні кейси компаній – все це і навіть більше повідають гуру YouTube, Google, AIR, фахівці з компаній-лідерів, а також блогери і аналітики в рамках конференції "VIDEOZHARA для брендів".



Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA 2019

Головний освітній івент для музичних блогерів

У рамках AIR Academy bloggers event 2.0 медіакомпанія AIR збере разом топових блогерів, YouTube-практиків і медіа-спеціалістів, які розкажуть про свій досвід роботи із соціальними мережами, а також розкриють навички монтажу, інсайти роботи в Instagram і секрети просування відео на YouTube.

Конференції для музикантів

На AIR Music Meetup розкриють всі актуальні тенденції музичного світу, найкрутіші та ефективні інструменти просування кліпів і каналів музикантів, а також особливості роботи на YouTube у музичній сфері.

VIDEOZHARA, 8-9 червня, Арт-завод "Платформа"



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