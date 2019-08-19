Відкрите декольте і туфлі в стразах: молодша дочка Трампа Тіффані приміряла відвертий образ

25-річна молодша дочка Дональда Трампа Тіффані не здобула шалену популярність, як Меланія або Іванка Трамп, але насолоджується розкішним і світським життям. Дівчина зустрілася з колумбійським художником Маурісіо Бенітесом, який під псевдонімом Mr. Bling створює картини з кристалів Swarovski із зображенням відомих людей.

Донька президента США Дональда Трампа, яка зустрічається з мільярдером з Нігерії Майклом Буглосом, сфотографувалася разом з Маурісіо Бенітесом і його картиною.

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Художник присвятив свою нову роботу, яка створена з кристалів Swarovski Тіффані Трамп. Для зустрічі білявка одягнула міні-спідницю з відвертим бежевим топом, синій довгий жакет зі шкіряним поясом і туфлі на високих підборах зі стразами.

"Мені лише у задоволення працювати з важливими та особливими людьми. Моя робота у Тіффані Трамп. Вітаємо у блискучому світі", – додав у підписі художник.



Маурісіо Бенітес і Тіффані Трамп / @mrblingcolombia

Хто така Тіффані Трамп?

Донька Президента США Дональда Трампа і його другої дружини, Марлі Мейплз. Дівчина виховувалася матір'ю в Каліфорнії. У 2014 році, під час навчання в Університеті Пенсильванії вона випустила сингл "Like a Bird". Працювала стажером у журналі Vogue і була моделлю на показі мод Ендрю Воррена під час New York Fashion Week у 2016 р.



Маурісіо Бенітес і Тіффані Трамп / @mrblingcolombia