Відкриття Одеського кінофестивалю: фото українських та закордонних зірок на червоній доріжці

Міжнародний одеський кінофестиваль стартував вчора, 12 липня. Церемонія відкриття традиційно відбулась в Одеському національному академічному театрі Опери та Балету, куди на червону доріжку вже вдесяте зібрались перші зірки України та Голлівуду.

Серед заявлених зірок на килимку можна було побачити довгоочікуваних зіркових гостей фестивалю – американську актрису Роуз Макгоуен і британського письменника Майка Лі. Відомо, що французьку кіноактрису Катрін Деньов можна буде побачити на закритті фестивалю. На події також була присутня Іванна Сахно, яка знімається в голлівудських фільмах.

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Щодо інших зірок українського бомонду, то на червоній доріжці засвітились Джамала, Камалія зі своїм чоловіком, Ахтем Сеїтаблаєв, Іраклі Макацарія, Леся Нікітюк, Микита Добринін та багато інших.



Фото: Ольга Покровська (канал "Україна")

Ведучими урочистої події стали Яніна Соколова та Олег Панюта, а церемонію відкрили такі представники України, як віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, міністр культури України Євген Нищук та Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко. Перший у свою чергу згадав про бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 5 років заарештований у Росії. Сьогодні, 13 липня, він святкує своє 43-річчя.

Додамо, що лауреатом першої з нагород 10-го ОМКФ – почесного "Золотого Дюка" за внесок у кіномистецтво – став британський режисер театру і кіно Майк Лі, який запевнив, що отримати таку нагороду від України – для нього велика честь. Власником такої ж нагороди стала Одеська кіностудія, кінорежисер Генадій Тарасуль та вся команда організаторів Одеського кінофестивалю.