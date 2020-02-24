"Відьмак" 2 сезон: Netflix анонсував новий акторський склад серіалу

Оскільки фанати серіалу "Відьмак" розсекретили, що зйомки другого сезону розпочалися раніше, ніж планувалося, творці проєкту вирішили ще більше заінтригувати глядачів, що чекають на прем'єру. В мережі з'явився список нового акторського складу 2 сезону "Відьмака".

Повний список нових акторів з'явився на офіційній сторінці Netflix у твіттері.

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Представники потокового сервісу заявили, що до відомих раніше персонажів додасться ще сім нових героїв. Усі вони будуть задіяні та представлені у другому сезоні, вихід якого запланований на 2021 рік.

Як ми повідомляли раніше, у серіалі зніметься Крістофер Хівью, який відомий роллю Тормунда у телесеріалі "Гра престолів". Він зіграє роль одного з нових персонажів. Також у зйомках беруть участь інші нові актори.

Актори 2 сезону "Відьмака"

Крістофер Хівью

Пол Булліон (Paul Bullion)

Ясен Атор

Агнес Борн

Аїша Фаб'єн Росс

Месія Сімсон

Туе Ерстед Расмуссен

Додамо, що точна дата виходу 2 сезону "Відьмака" поки що невідома, однак навряд чи прем'єра відбудеться у цьому році. Адже на зйомки 8 епізодів 1 сезону пішло близько 14 місяців.

До речі: На зйомках 2 сезону "Відьмака" була помічена армія ельфів

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca — NX (@NXOnNetflix) February 21, 2020

Що відомо про серіал "Відьмак"?

"Відьмак" – це екранізований серіал, знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського, а також культової однойменної гри The Witcher. У комп'ютерній грі події відбуваються у середньовічному фентезійному світі. У ній розповідається про одного з відьмаків того часу – Геральта, який, власне, став головним героєм майбутнього серіалу. Весь сюжет багатоепізодної стрічки розгортатиметься навколо його історії.

Режисером серіалу "Відьмак" став Томек Багінскі, шоураннером проєкту – Лорен Шмідт Хіссріх, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко. Над постановками боїв працював знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". У першому сезоні буде представлено вісім епізодів.

Відьмак: трейлер українською онлайн