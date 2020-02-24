"Відьмак" 2 сезон: Netflix анонсував новий акторський склад серіалу
Оскільки фанати серіалу "Відьмак" розсекретили, що зйомки другого сезону розпочалися раніше, ніж планувалося, творці проєкту вирішили ще більше заінтригувати глядачів, що чекають на прем'єру. В мережі з'явився список нового акторського складу 2 сезону "Відьмака".
Повний список нових акторів з'явився на офіційній сторінці Netflix у твіттері.
Цікаво: 5 серіалів від Netflix, які вийшли у 2019 році: цікава добірка для вечірнього перегляду
Представники потокового сервісу заявили, що до відомих раніше персонажів додасться ще сім нових героїв. Усі вони будуть задіяні та представлені у другому сезоні, вихід якого запланований на 2021 рік.
Як ми повідомляли раніше, у серіалі зніметься Крістофер Хівью, який відомий роллю Тормунда у телесеріалі "Гра престолів". Він зіграє роль одного з нових персонажів. Також у зйомках беруть участь інші нові актори.
Актори 2 сезону "Відьмака"
- Крістофер Хівью
- Пол Булліон (Paul Bullion)
- Ясен Атор
- Агнес Борн
- Аїша Фаб'єн Росс
- Месія Сімсон
- Туе Ерстед Расмуссен
Додамо, що точна дата виходу 2 сезону "Відьмака" поки що невідома, однак навряд чи прем'єра відбудеться у цьому році. Адже на зйомки 8 епізодів 1 сезону пішло близько 14 місяців.
До речі: На зйомках 2 сезону "Відьмака" була помічена армія ельфів
Що відомо про серіал "Відьмак"?
"Відьмак" – це екранізований серіал, знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського, а також культової однойменної гри The Witcher. У комп'ютерній грі події відбуваються у середньовічному фентезійному світі. У ній розповідається про одного з відьмаків того часу – Геральта, який, власне, став головним героєм майбутнього серіалу. Весь сюжет багатоепізодної стрічки розгортатиметься навколо його історії.
Режисером серіалу "Відьмак" став Томек Багінскі, шоураннером проєкту – Лорен Шмідт Хіссріх, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко. Над постановками боїв працював знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". У першому сезоні буде представлено вісім епізодів.
Відьмак: трейлер українською онлайн
Вибір редакції
-
Скандал на Нацвідборі Євробачення-2020: організатори відповіли на звинувачення гурту TVORCHIсьогодні , 11:21
-
Викликає занепокоєння, – соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя розкритикував пісню Go_Aсьогодні , 09:32
-
Голос країни 10 сезон 6 випуск: які тренери вже сформували свої команди23 лютого , 23:23