"Відьмак" 2 сезон: Netflix готується до зйомок нових епізодів – неймовірні фото локацій

Серіал "Відьмак", знятий за мотивами саги польського письменника, а також однойменної гри, офіційно отримав продовження. Стрімінговий сервіс Netflix розпочав роботу над 2 сезоном і показав приголомшливі фото з локацій. Коли чекати 2 сезон "Відьмака" – читайте далі.

На іноземному сайті видання Collider з'явилася перша інформація про фільмування та дату виходу другого сезону "Відьмака". Нагадаємо, що ще задовго до прем'єри стрічки шоураннерка проєкту Лорен Шмітд-Гісріх зізналася, що запланувала відзняти 7 сезонів. Здається, вона не жартувала.

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Як зазначається у джерелі, перший сезон серіалу "Відьмак" був лише довгим прологом до початку не менш захопливої та тривалої історії. Також творці повідомили, що вже в лютому 2020 року почнуть роботу над новими епізодами. Однак чекати прем'єру слід не швидше, ніж навесні 2021 року. Такі висновки базуються на досвіді, адже робота над перший сезоном тривала понад 14 місяців.

Також відомо, що робота над "Відьмаком" проходитиме у Будапешті та Лондоні, а ще, ймовірно, на шотландському острові Скай.



Острів Скай, на якому знімають 2 сезон "Відьмака" / UaHotels