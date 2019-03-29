Відмовилась від українського громадянства: зірка "Орла і решки" Жанна Бадоєва вразила заявою

Популярна телеведуча Жанна Бадоєва, яка до 2016 року знімалась у розважальній програмі "Орел і решка", здивувала прихильників несподіваною заявою. Зірка відверто розповіла, що відмовилась від українського громадянства на користь італійського.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістки Ірини Шихман. За словами Жанни Бадовоєвої, вона отримала нове громадянство після того, як вийшла заміж за львівського бізнесмена Василя Мельчинина, який родом із Львівщини.

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Я виїхала з Києва... Вже шостий рік. Я там нічого не веду, вони мене, напевно, забули. Я працюю в розважальному слоті, тому, в принципі, я розважаю людей усього світу,

– розповіла Жанна Бадоєва.

За словами телеведучої, її коханий освідчився, незважаючи на італійський закон про розлучення. Згідно з документом, який тільки 3 роки тому перестав діяти в країні, після розриву все майно чоловіка, навіть спадкове, переходить до жінки.

"Закон був розкішний: при розлученні все майно переходило жінці. Навіть якщо діти не є його біологічними – чоловік повинен був їх забезпечувати. А якщо у нього не було роботи, то держава знаходила її, а всі доходи автоматично переводила на рахунок жінки. 2 або 3 роки тому закон скасували. Але це неправильно, бо чоловіка роздягають, забирають у нього все", – поділилась Жанна Бадоєва.

Телеведуча додала, що в перші місяці проживання в Італії їй складно було звикнути до сортування сміття, за яке штрафують. Окрім цього, Жанна Бадоєва довго приймала всі правила життя європейців, зокрема, щодо харчування.

Дивіться інтерв'ю з Жанною Бадоєвою: відео

Що відомо про особисте життя Жанни Бадоєвої?Телеведуча родом із Литви. Перший її шлюб був із журналістом, з яким вона виховувала сина Бориса. Після розриву стосунків Жанна познайомилась із харизматичним кліпмейкером та режисером Аланом Бадоєвим. Закохані оселились у Києві, де упродовж 9 років подружнього життя насолоджувались буднями. У пари народилась донька Лоліта, однак навіть це не врятувало їхні стосунки. Всередині серпня 2012 року Жанна та Алан Бадаєви оголосили про розлучення.



Після цього телеведуча тривалий час працювала у Росії, де велись зйомки її телепроекту. А після заміжжя з Василем Мельчинином оселилась в італійському місті Падуя.