Відмовилася від підборів: Іванка Трамп підготувала зручне вбрання для ділової зустрічі

Донька чинного президента США Іванка Трамп, яка давно завоювала прихильність багатьох модниць у всьому світі, вкотре підтвердила своє неофіційне звання "Ікони стилю".

Найчастіше Іванка обирає просте та зручне вбрання, яке обов'язково має виглядати елегантним та охайним. Цікаво те, що прихильники представниці Білого дому можуть легко повторити її образ, обравши схожі атрибути гардероба навіть з демократичних марок.

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Так, для ділової зустрічі у Білому домі дочка президента США одягнула лаконічне плаття зі спідницею-плісе королівського синього кольору. Сукня ідеально підкреслила струнку фігуру жінки.

Знімок опублікував нігерійський економіст Тоні Елумелу на своїй сторінці в Instagram. "Насичений робочий день у Білому домі з Іванкою Трамп", – додав у підписі підприємець.

Цікаво те, що Іванка вирішила не взувати класичні човники на підборах, а надала перевагу зручним чорним мюлям.