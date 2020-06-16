На фоні масштабних протестів проти расизму у США звернули увагу й на стрічки, які романтизують факти дискримінації. Так, культовий фільм "Віднесені вітром" засудили за сцени поводження з темношкірою служницею. Днями стрічку повернули на стрімінговий сервіс HBO Max, однак із правками.

Що змінили у фільмі "Віднесені вітром"

За даними CNN, представники HBO Max вирішили не забирати фрагменти фільму, де показано расову дискримінацію. Вони пояснили, що видалення окремих сцен можна було б прирівняти з ігноруванням історичних фактів. Тому "Віднесені вітром" повернулись на стрімінговий сервіс таким, як його зробили автори.

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Та правки все ж були у кінострічці. Перед першими кадрами фільму можна почути заяву ведучої і викладачки історії кіно в Чиказькому університеті Жаклін Наджуми Стюарт. Жінка звертає увагу на те, що расова дискримінація не зникла з роками. Тому сучасне загострення цієї теми має стати уроком для всього світу, а люди повинні зробити висновки. Такої ж думки і в HBO.

Якщо ми хочемо створити більш справедливе та гідне майбутнє, ми повинні спочатку визнати та зрозуміти нашу історію, – додали представники HBO.

Що відомо про скандал

10 червня всі світові ЗМІ поширили інформацію, що культовий фільм "Віднесені вітром" видалили з HBO Max. У компанії одразу ж пояснили, що рішення є тимчасовим.

Причиною для цього стали кадри, які можна сприйняти як расизм. Мова йде поводження з темношкірою героїнею Маммі, яка працювала у заможної сім'ї та була нянькою Скарлетт ОʼХари. Акторка Гетті МакДеніел, яка зіграла цю роль, неодноразово стикалась із расовою дискримінацією. Навіть на врученні премії Оскар-1940 вона сиділа окремо від своїх колег по стрічці. Ця історія в поєднанні з расистськими кадрами у "Віднесених вітром" і спричинили скандал.

Тему дискримінації загострили після резонансного вбивства Джорджа Флойда. Чоловік помер під час арешту правоохоронцями. Поліцейським використав задушливий прийом та відпустив свою жертву тільки після того, як Флойд перестав дихати. Арешт провели через звинувачення у використанні фейкового чека на 20 доларів. Таке свавілля спричинили масштабні протести у США.