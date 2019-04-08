Відновилася після депресії: Селена Гомес знялася для реклами сумок від Coach

26-річна співачка та актриса, яка нещодавно лікувала затяжну депресію, повністю повернулася до робочого графіку. Так, днями Селена Гомес знялася для нової колаборації з брендом Coach, обличчям якого вона є вже декілька років.

Після тривалого лікування у психіатричній лікарні Селена Гомес встигла презентувати перший відеокліп та продовжити зйомки у фільмі, перший трейлер якого вже з'явився в мережі. А на початку квітня бренд Coach представив нову рекламну кампанію разом з 26-річною зіркою.

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Варто відзначити, що співпраця Селени Гомес і марки Coach розпочалася у 2017 році. Тоді вона офіційно стала амбасадором (представником) американського бренду і розробила першу сумку, яка отримала назву Selena Grace.

Нова колаборація співачки і марки Coach відбулася також для представлення весняної колекції сумок. На знімках, які представники бренду опублікували на сторінці в Instagram, Селена позувала у буденних образах з аксесуарами зі шкіри та трендового деніму.