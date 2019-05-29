Відома американська ведуча Еллен Дедженерес розповіла про домагання вітчима

Актриса і телеведуча Еллен Дедженерес приголомшила гучними зізнаннями щодо сексуального насильства у юності. 61-річна знаменитість зізналася, що її вітчим неодноразово домагався її.

Під час одного з ефірів американського шоу з Девідом Леттерманом ведуча багатьох програм Еллен Дедженерес зробила моторошне зізнання. Вона розповіла про те, як стала жертвою сексуального насильства від свого вітчима. Про це пише видання The Daily Mail.

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За словами 61-річної Еллен, її батьки розлучилися, коли їй було 16 років і незадовго після розриву мати вийшла заміж вдруге. Тепер жінка стверджує, що новий чоловік її матері, Рой Груссендорф, був дуже поганою людиною. Він користався хворобою матері, а саме раком молочної залози, використовуючи її як привід для домагань.

Він сам мені сказав, що намацав грудку у її грудях, тому повинен перевірити мою. Переконав мене в тому, що змушений помацати мої груди, а потім намагався зробити це знову і знову,

– зізналася Еллен Дедженерес.

Також вона розповіла, що з часом чоловік розпускав руки все частіше, тому одного разу вона була змушена вилізти у вікно і втекти. На питання, чому не сповістила про це матері, відповіла, що "не хотіла руйнувати її щастя".

Хто така Еллен Дедженерес? Елен Дедженерес – американська акторка, телеведуча і комедіантка. Авторка проекту "Шоу Елен Дедженерес", за який отримала нагороду "Еммі". Відома також своєю активною позицією, що стосується ЛГБТ-руху. У 1997 році приголомшила шанувальників, заявивши про нетрадиційну орієнтацію. У 2008 році одружилася з акторкою Поршою де Россі.