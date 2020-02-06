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Відома дата весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мопеллі Моцці

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Принцеса Беатріс та її наречений / Instagram / @princesseugenie

Принцеса Йоркська Беатріс та Едоардо Мопеллі Моцці заручилися в грудні минулого року, а тепер стала відома дата їх весілля.

Невдовзі світ вкотре спостерігати за королівським весіллям. Урочиста церемонія відбудеться 29 травня 2020 року. Про це повідомляє видання The Sun. Також у статті зазначено, що місце вінчання поки що не відомо, проте святкування буде організовано в Букінгемському палаці. Таку ідею бенкету запропонувала своїй онуці королева Єлизавета ІІ.

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Число 29 є знаковим для королівських одружень. 29 липня 1981 року відбулося весілля принца Чарльза та принцеси Діани, а 29 квітня 2011 року одружилися принц Вільям та Кейт Мідлтон. Обидва вінчання пройшли у Вестмінстерському аббатсві. Святковий бенкет з нагоди весілля герцогів Кембриджських також відбувався у Букінгемському палаці.

Що відомо про стосунки принцеси Беатріс та Едоардо Мопеллі Моцці?Пара знайома ще з дитинства, проте романтичні стосунки почалися після весілля принцеси Євгенії. В той час Едоардо був заручений з архітекторкою Дарой Хуанг, з якою має спільного сина. Батько жінки розповідав, що про зраду Мопеллі донька дізналася з газет. Як ідіомо, принцеса Йоркська Беатріс є далекою спадкоємицею престолу і не потребує офіційного дозволу, щоб вийти заміж. Якби це було інакше, то, можливо, Її Величність заборонила б союз своєї внучки з Едоардо через те, що він вже був одружений та має дитину.
Зараз 31-річна Беатріс та 37-річний мільйонер Едоардо Мопеллі Моцці активно готуються до весілля, за яким навесні 2020 року, затамувавши подих, буде спостерігати увесь світ.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля Весілля принцеси Беатріс
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