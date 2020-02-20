Відома остаточна дата виходу принца Гаррі та Меган Маркл з королівської родини

Про своє бажання відійти від королівських повноважень Меган Маркл та принц Гаррі повідомили ще 8 січня. Проте процес виявився тривалим й вимагав чимало рішень від британської монаршої родини. Вже з квітня подружжя зможе офіційно відійти від повноважень старших членів сім'ї та розпочати омріяне самостійне життя.

Як повідомляє видання People, пара зовсім скоро відчує омріяну свободу та повну відсутність тягаря суспільної відповідальності представників королівської родини. Ще 18 січня королева Єлизавета ІІ схвалила намір Меган Маркл та принца Гаррі, проте запевнила, що правила вступлять в силу лише навесні.

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Так, пара востаннє виконає свої обов'язки у Лондоні вже 9 березня 2020 року. Разом з іншими представниками британських монархів Меган та Гаррі відвідають щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві. А від 31 березня вони офіційно відійдуть від королівської родини.

Як запевнив представник подружжя, вони активно проводитимуть час як у Великій Британії, так і в Америці. Адже за Меган та Гаррі зберігається відповідальність за фукнціонування благодійних фондів.

Вони будуть продовжувати тісно співпрацювати з організаціями, патронами яких є у Великобританії і країнах Співдружності протягом всього року. Вони також будуть проводити зустрічі в рамках своєї роботи зі створення нової некомерційної організації,

– оприлюднив представник пари.

Подробиці про новостворену благодійну ініціативу стануть відомі згодом цього року. Напрямок їхньої роботи залишиться незмінним – це розширення прав і можливостей молоді та психічне здоров'я загалом. Оскільки Меган та Гаррі більше не зможуть використовувати фінансування Букінгемського палацу, то королівська родина узгодила "випробувальний термін" у 12 місяців. За цей час подружжя зможе сповна продемонструвати виконання своїх обов'язків, після чого угоду переглянуть повторно.

Варто зазначити, що принц Гаррі збереже за собою звання капітана 3-го рангу Королівських ВПС Великобританії протягом року, проте впродовж 12 місяців його не призначатимуть на жодні нові військові посади.