Відома причина розриву стосунків Ріанни з мільярдером із Саудівської Аравії – ЗМІ

31-річна американська співачка на початку січня цьогоріч припинила роман, який тривав впродовж трьох років, й знову опинилася у вільному статусі. Зірка перебувала у стосунках з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем, проте на шляху їхнього щасливому майбутнього стала консервативна родина хлопця.

Попспівачка Ріанна ретельно приховувала свої стосунки з бойфрендом із достатньо впливової родини в бізнес-колах країн Близького Сходу. Вперше чутки про новий роман знаменитості з'явилися 2017 року, коли в мережу потрапили світлини співачки в басейні з Хассаном Джамілем. Тоді пара тримала своє особисте життя в таємниці, проте лише в липні минулого року наважилася підтвердити здогадки у пресі.

Гаряча тема: Ріанна розійшлася зі своїм бойфрендом після трьох років стосунків – ЗМІ

Представники близького оточення закоханих нещодавно поспішили сповістити громадськість про розрив їхніх стосунків, незважаючи на постійну динаміку. Як повідомляє видання HollywoodLife, саме протилежність характерів стала справжньою причиною розставання. Хассан – спокійний та серйозний, а Ріанна – весела та шалена. Епатаж можливої нареченої хлопця не влаштовував сім'ю мільярдера, яка посідає 12 місце в списку найбагатших арабських родин.

Ріанна і Хассан дійсно кохали одне одного, втім, у Хассана були труднощі з іміджем Ріанни через тиск його сім'ї. Рідні мільярдера бажали, щоб у нього були більш традиційні і стримані стосунки. Вони вважають Ріанну приголомшливо красивою, але їй варто бути більш лагідною, стриманою і скромною,

– запевнили інсайдери.



Епатажна Ріанна / Instagram / @badgalriri

Судячи з усього, наміри пари були досить серйозними. Адже минулоріч співачка зізналася, що понад усе в житті мріє стати матір'ю, але називати Хассана Джаміля батьком свого майбутнього нащадка не поспішала.

Проте розрив стосунків став болісним ударом не лише для світової спільноти, а й для ексбойфренда зірки. Днями він звернувся до засновника порталу BlackSportsOnline і співзасновника видання TMZ Роберта Літтала з проханням видалити всі спільні кадри з Ріанною.

Ексбойфренд Ріанни щойно попросив мене видалити його фото з РіРі, зроблені в 2017 році. Минуло цілих три роки! Не думаю, що він добре переносить розставання,

– написав на він на особистій сторінці в твіттері.



Ріанна та ексбойфренд Хассан Джаміль / Instagram / @justjared

Нагадаємо, що мільярдер Хассан Джаміль родом з Саудівської Аравії і займає посаду заступника президента компанії Abdul Latif, яка належить його родині і є однією з найбільших в світі. Вона володіє правами на продаж автомобілів Toyota в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу. А самого Хассана називали спадкоємцем понад 2 мільярдів доларів.