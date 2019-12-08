Відома сума аліментів, яку платить Оуен Вілсон дочці, котру ніколи не бачив

Близько року тому американський актор втретє став батьком. Його подруга Варуні народила зірці дочку Лайлу. Хоч батьківство Оуен Вілсон заперечував, наполягаючи на офіційному встановленні генетичних зв'язків, проте зараз сумлінно сплачує аліменти. Сума становить 25 тисяч доларів на місяць.

51-річний актор, який славиться відсутністю стабільності в особистому житті, минулого року приголомшив шанувальників. Його близька подруга Варуні Вонгсвірата народила йому доньку. Незважаючи на роман, який тривав понад чотири роки, Оуен Вілсон відмовився від крихітки. Лише після тесту ДНК він погодився визнати, що жінка була вагітна від нього.

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Такою заявою ексбойфренда була шокована 30-річна Варуні. Оуен Вілсон жодного разу не навідувався до маленької Лайли, яка росте справжньою копією зіркового татка. Варуні навіть довелося через суд вимагати сплати аліментів на виховання дитини.

Судовим рішенням жінці вдалося зобов'язати заможного актора забезпечувати виховання доньки. Оуен Вілсон також погодився додати свою дочку до медичної страховки, наданої Гільдією акторів. Як виявилося, позов Варуні подала ще вагітною, за п'ять місяців до народження Лайли.

Колишня дівчина Оуена Вілсона не полишає надії, що актор оговтається та прийме свою єдину дочку. Вона не розуміє, чим дівчинка заслужила таке зневажливе ставлення зіркового батька.

Лайлі потрібен тато. Іронічно, що Оуена кличуть на ролі, де він повинен зіграти батька, але при цьому він ніколи не бачив власну дочку. Так, він допомагає нам матеріально, але мови про те, щоб її побачити, ніколи не було. Оуен, ти повинен її побачити, вона неймовірна! І дуже схожа на тебе,

– зізналася матуся в одному з інтерв'ю.

Відомо, що актор виховує двох синів від своїх попередніх стосунків, хоч і не перебував в офіційному шлюбі з їхніми матерями. Першу дитину Роберта голлівудському акторові народила дівчина Джейд Дуелл 2011 року. Він також має 5-річного сина Фінна від колишнього персонального тренера Керолайн Ліндквіст.