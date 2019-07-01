Відомі бренди за копійки: люди з усієї Європи з'їхалися на Ніч шопінгу в Гаазі

У Гаазі пройшла щорічна "Ніч шопінгу", де люди за мінімальними цінами могли придбати речі відомих брендів.

Подія тривала з 17 вечора і аж до ранку в ніч з 28 на 29 червня. На шопінг з'їхалися шопоголіки не тільки з Нідерландів, а й з усієї Європи, повідомляє "Укрінформ".

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Жителі та гості міста скуповували одяг, техніку, товари для дому за мінімальними цінами. Футболки відомих брендів можна було придбати лише за 2-5 євро, взуття – за 10 євро.

Заманювали покупців не тільки шаленими знижками. У центрі міста втановили подіум, і не зважаючи на спеку, моделі дефілювали навіть у зимовому одязі.



Щоб заманити покупців, магазини створювали цілі подіуми

Продавці заманювали клієнтів цілими шоу, а власники магазинів перетворювались на ді-джеїв.



Ді-джеями ставали власники магазинів

Відео: "Ніч шопінгу" в Гаазі

На додачу, поблизу крамниць встановили спортивні атракціони, граючи на яких можна було також виграти знижку.



Спортивні атракціони

Відео: щорічне свято для шопоголіків в Гаазі