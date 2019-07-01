Відомі бренди за копійки: люди з усієї Європи з'їхалися на Ніч шопінгу в Гаазі
У Гаазі пройшла щорічна "Ніч шопінгу", де люди за мінімальними цінами могли придбати речі відомих брендів.
Подія тривала з 17 вечора і аж до ранку в ніч з 28 на 29 червня. На шопінг з'їхалися шопоголіки не тільки з Нідерландів, а й з усієї Європи, повідомляє "Укрінформ".
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Жителі та гості міста скуповували одяг, техніку, товари для дому за мінімальними цінами. Футболки відомих брендів можна було придбати лише за 2-5 євро, взуття – за 10 євро.
Заманювали покупців не тільки шаленими знижками. У центрі міста втановили подіум, і не зважаючи на спеку, моделі дефілювали навіть у зимовому одязі.
Щоб заманити покупців, магазини створювали цілі подіуми
Продавці заманювали клієнтів цілими шоу, а власники магазинів перетворювались на ді-джеїв.
Ді-джеями ставали власники магазинів
Відео: "Ніч шопінгу" в Гаазі
На додачу, поблизу крамниць встановили спортивні атракціони, граючи на яких можна було також виграти знижку.
Спортивні атракціони
Відео: щорічне свято для шопоголіків в Гаазі