Відомі імена ведучих церемонії Золотий глобус 2020

Одна з найавторитетніших кінопремій року Золотий глобус 2020 вже 6 січня 2020 року відгримить у Беверлі-Гіллз у Лос-Анджелесі. Сьогодні, 2 січня, комітет оголосив імена ведучих церемонії. Пропонуємо ознайомитися з тими, кому судилася така почесна роль.

Сьогодні, 2 січня, за кілька днів до проведення найгучнішої події для світового кінематографа, організатори оприлюднили імена ведучих церемонії Золотий глобус 2020 року на офіційній сторінці в інстаграмі. Минулого року ними стали Сандра О і Енді Семберг, Джессіка Честейн і Сем Роквелл. Кому почесна місія випала цьогоріч?

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Гарві Кейтель

80-річний американський актор, який дебютував у студентському фільмі Мартіна Скорсезе "Хто стукає в мої двері?" у віці 28 років. Гарві Кейтель відомий за фільмами "Скажені пси" та "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно.



Гарві Кейтель / Getty Images

Ана де Армас

31-річна кубинська кіноактриса. Вперше в кіно Ана знялася у 18 років. У 2014 році Ана переїхала до Лос-Анджелеса. Успіх в Іспанії було замало для амбітної красуні. Дівчина посилено вивчала англійську мову, щоб прорватися в американське кіно. У 26 років у Ани це вийшло. Актрису запросили в голлівудську стрічку Джонатана Якубовича "Кам'яні кулаки" з Робертом де Ніро і Еллен Баркін в головних ролях.

Акторка номінована на звання володарки найкращої жіночої ролі в комедії чи мюзиклі в стрічці "Ножі наголо".

Пірс Броснан

66-річний ірландський актор та продюсер. Найбільш відомий за роллю Джеймса Бонда у чотирьох стрічках цієї серії. Сини голлівудського актора 22-річний Ділан і 18-річний Періс Броснани стали амбасадорами Золотого глобусу 2020 та допомагатимуть проводити урочисту церемонію нагородження.

Марго Роббі

29-річна австралійська акторка, яка розпочала кар'єру наприкінці 2000-х років. Пізніше знялася у мильній опері "Сусіди", яка принесла їй дві номінації на премію Logie у 2009 та 2011 роках. У 2016 році Марго зіграла Джейн Портер в пригодницькому фільмі "Легенда про Тарзана" та Харлі Квінн у супербойовику "Загін самогубців".

Марго Роббі серед номінатнів на Золотий глобус на звання "Найкраща жіноча роль другого плану" у драмі "Секс-бомба".

Тім Аллен

66-річний американський кіноактор та комік. Актор знімався у стрічках "Санта Клаус 3" і "Реальні кабани". У 2010 році на екран виходить картина "Історія іграшок 3", яка стала найбільш касовим фільм року. У мультфільмі Тім Аллен озвучував Базза Лайтера з перших двох частин.



Тім Аллен / Twitter / @ofctimallen