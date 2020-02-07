Відомі нові подробиці роману Кіану Рівза з художницею Олександрою Грант: як довго пара разом

Про стосунки 55-річного канадського актора та 47-річної американської художниці Олександри Грант стало відомо у листопаді минулого року. Проте близька подруга художниці акторка Дженніфер Тіллі запевнила, що їхній роман триває впродовж кількох років. Сам Кіану Рівз, який тримає особисте життя за сімома замками, жодним чином не збирався афішувати свої почуття.

Голлівудський актор Кіану Рівз – один із небагатьох представників шоу-бізнесу, які не розголошують деталей свого приватного життя. Напевно, саме ця таємничість зірки викликає посилений інтерес громадськості до кожної його публічної появи.

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Так, 2 листопада Кіану Рівз з'явився на на червоній доріжці благодійного вечора Art + Film з дівчиною Олександрою Грант. Незважаючи на те, що цей вихід став першою світською вечіркою пари, їхні місці стосунки тривали вже впродовж кількох років. Акторка і близька подруга обраниці зірки Дженніфер Тіллі зізналася виданню Page Six, що ажіотаж у пресі, який розгорівся понад чотири місяці тому, неабияк здивував її.

Я пам'ятаю, як кілька років тому Грант сказала: "Кіану Рівз – мій хлопець", і я така: "Почекай-но. Що-що-що?.." Вона була такою крутою, і я до цього моменту думала, що вона лесбійка,

– оприлюднила Дженніфер.

Вона запевнила, що закохані не намагалися приховати свого роману. Вони й раніше здійснювали спільні виходи, але папараці вперто не помічали ферамонів, які панували між ними.

Всі стали говорити "це його нова дівчина" тільки тому, що Олександра сходила з ним на кілька публічних заходів. Просто взагалі-то вони зустрічаються вже кілька років й вона часто з ним виходить, просто раніше ніхто не звертав на це уваги,

– зізналася акторка.



Олександра Грант і Кіану Рівз

Дженніфер Тіллі розповіла, що нещодавно бачила Кіану на останній виставці художниці Олександри Грант. Актор не хотів бути в центрі уваги. За словами подруги, він досить стриманий та скромний чоловік, якому не до вподоби відчувати пильні погляди на собі і на своїй коханій: "Це не якийсь сліпучий своєю красою голлівудський роман. Рівз дуже хороший, і йому дуже пощастило з нею. Олександра – дуже тиха, стримана, елегантна жінка".

Варто зазначити, що вперше про ймовірні почуття актора заговорили ще у січні 2018 року. Тоді його вперше за десятки років Кіану Рівза помітили на побаченні з Олександрою Грант в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Проте, як запевнив Кіану Рівз, ця романтична зустріч не мала жодного продовження.

Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?Зірка фільмів "Матриця" та "Джон Вік" Кіану Рівз у 55 років жодного разу не був одружений. Але він мав стосунки з акторкою Дженніфер Сайм, яка померла в моторошній автокатастрофі у 2001 році. Перед цим жінка очікувала на появу первістка, однак дівчинка Ава Арчер померла. Подвійну втрату Кіану Рівз переживав дуже болісно: він на деякий час відмовився від усіх ролей та почав вести життя самітника. Упродовж десятки років знаменитий актор уникав публічних виходів, надаючи перевагу прогулянкам у парках Нью-Йорку. Після романтичної появи Кіану Рівза з Олександрою Грант на LACMA Art + Film у ЗМІ заговорили про їхній роман.