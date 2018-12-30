Відомий актор Камбербетч показав, як реагувати на непотрібні подарунки: кумедне відео

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Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч / Screenshot

Відомий британський актор Бенедикт Камбербетч, який став особливо популярним завдяки ролі у серіалі "Шерлок", у потішному відео розповів, як ввічливо приймати дивні та непотрібні подарунки, аби не образити тих, хто їх для вас підготував.

Відео з порадами актора опублікував youtube-канал The Hook.

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У відео Бенедикт розповідає, як відреагувати на кулінарну та інші нецікаві вам книги, на звичайну білу свічку, на занадто яскравий посуд, від якого віє несмаком. Та, звісно, на найпопулярніший подарунок під час свят – пару чорних шкарпеток. У всіх подарунках актор радить шукати тільки плюси і бути безмежно за це вдячним.

Це корисно, адже шкарпеток постійно не вистачає. Ще й вгадали з моїм улюбленим кольором! Я щойно зносив пару шкарпеток, яку ти подарував мені два роки тому. Це ідеальний подарунок, дуже дякую! Ти просто душка, ти моя гардеробна фея!
– так порадив Камбербетч реагувати, якщо вам подарували шкарпетки.

Актор кумедно розповідає, як можна викрутитися з будь-якої ситуації, просто будучи ввічливими та щиро усміхненими. У відео Бенедикт звертає увагу на різні дрібнички та деталі у подарунках, аби зробити на них акцент. Саме така увага може втішити того, хто старанно (а може й ні) готував для вас подарунок! Наприклад, британець радісно втішився яскравому обгортковому паперу і сказав, що збереже його для пакування наступних сюрпризів.

Дивіться відео, де Бенедикт Камбербетч вчить приймати будь-які подарунки

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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