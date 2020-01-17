Відомий фотограф довів, що всі постери до фільмів насправді однакові: приголомшливий фотодоказ

Можливо, під час пошуку фільму для вечірнього перегляду, переглядаючи постери, ви помічали, що десь щось подібне ви вже бачили. Тако от, вам не здалося! Насправді всі кінопостери – однакові. А один із відомих фотографів з легкістю це довів.

З кожним роком світовий кінематограф розвивається все більше і більше. Скринька з фільмами поповнюється новими стрічками, а окремі картини навіть отримують світове визнання у вигляді нагород. Однак, як виявилося, навіть, з різними сюжетами, іншими складами знімальних команд та під виробництвом від різних країн – кінопостери все ж мають свій шаблон.

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Так, фотограф і креативний директор організації Steffen Studio Лі Стеффен спеціально для любителів світового кінематографа зробив цікаве дослідження. На своїй сторінці у твіттері він опублікував колажі з підібраними постерами до різних категорій фільмів. Згідно з його експериментом, кінематограф можна поділити на 10 категорій.

1. Постери до бойовиків створені в помаранчево-блакитних тонах.

There are only 10 types of movies. (A short thread)



1. Orange and blue action pic.twitter.com/YwKABlrsSZ — ??? (@leesteffen) January 14, 2020

2. На постерах до комедій часто зображені розставлені ноги.

3. На постерах до фільмів про поліцейських головні герої постають розмитими.

4. На постерах до романтичних комедій парочка обпирається один на одного.

5. На постерах до трилерів часто зображають темного персонажа, повернутого спиною.

6. Постери з жінкою в червоній сукні – як окремий вид афіші.

7. Також бойовики представляють постерами в чорно-помаранчевих тонах.

8. А от для драм та мелодрам творці створюють похмурі постери з туманом.

9. Фільми жахів характеризуються з моторошним оком.

10. Також для окремих жанрів фільмів створюють жовті постери.

Як бонус, творець експерименту представив майже всі постери до фільмів з Томом Крузом і Меттом Деймоном. Вони теж виявилися подібними.

А різдвяні та новорічні фільми завжди створені у червоно-зелених тонах.