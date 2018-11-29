Відомий голлівудський актор стане хрещеним батьком дитини Меган Маркл і принца Гаррі

Вагітність герцогині Сассекської Меган Макрл є однією з найбільш обговорюваних новин стосовно життя королівської сім'ї. Очікується, що первісток принца Гаррі народиться навесні 2019 року. Відтак, у мережі розпочинається обговорення, хто може стати хрещеними батьками новонародженої дитини.

Імовірно, що хрещеними батьками стануть голлівудський актор Джордж Клуні і його дружина Амаль. Про це пише видання Daily Mail.

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Таку інформацію повідомив двоюрідний брат Джорджа, Бен Бреслін.

Він буде чудовим хрещеним батьком, просто тому що він чудовий багато в чому,

– розповів він.

До слова, сімейство Клуні є близькими друзями королівського подружжя. Згадаємо, про весілля принца Гаррі та Меган Маркл, на якому Джордж та Амаль стали одними з перших гостей і були присутні на банкеті для найближчих друзів та родичів.



Амаль і Джордж Клуні на королівському весіллі / Getty Images

Нагадаємо, що в перший день австралійського туру, 15 жовтня, Кенсингтонський палац повідомив, що подружжя принца Гаррі та Меган Маркл очікує на появу первістка. Дитина повинна народитись навесні 2019 року.



Крім того, принц Чарльз, який невдовзі вчетверте стане дідусем, натякнув журналістам, що герцоги Сассекські можуть назвати дитину на честь двох австралійських знаменитостей – співачки Кайлі Міноуг або гравця в крікет Шейна Ворна.