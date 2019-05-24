Відомий комік Дядя Жора став жертвою пограбування: деталі

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Дядя Жора став жертвою пограбування
Дядя Жора став жертвою пограбування / Instagram / @dyadya_jora

Популярний український шоумен та комік Дядя Жора (Вадим Мичковський) у своєму Instagram поділився, що у його припаркованій автівці вибили заднє скло і вкрали спортивну сумку.

Про неприємний інцидент Дядя Жора розповів у короткому відеоролику в соціальних мережах. За його словами, автомобіль був припаркований біля будинку на столичних Позняках.

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Ранок почався не дуже весело. Злі люди розбили скло і вкрали сумку! Причому спортивну, тому, якщо побачите чувака з синьою сумкою adidas і в помаранчевих кросівках NB – то це, можливо, він ... воно! Висновок для всіх – не залишайте сумки в машині і залишайте машину на стоянці. Бажаю не потрапляти в такі ситуації. Всім удачі і хорошого дня! 
– йдеться у дописі.

 

Сам Дядя Жора виглядає бадьорим та не надто розчарованим. На противагу українській виконавиці Ользі Цибульський, у якої нещодавно вкрали автомобіль на доволі тривалий час. Коли ж її автівку знайшли, вона записала зворушливе відео, в якому зі слізьми на очах подякувала всім причетним, хто допоміг у пошуку її автомобіля.

Щодо інших жертв пограбувань, то українську виконавицю MARUV вже двічі ошукали в аеропорту "Бориспіль". Вперше зловмисники розтрощили її багаж, на який вона чекала на летовищі, та витягнули з валіз прикраси. Вдруге артистка теж знайшла свою валізу зламаною, однак що саме витягли з її багажа крадії співачка не повідомила.

Хто такий Дядя Жора?Відомий шоумен, гуморист, продюсер, а також виконавець авторських пісень та актор. Свою славу на початку кар'єри почав здобувати у КВК, будучи капітаном команди "Три товстуни". На його рахунку – десятки програм та проектів. Наразі є продюсером жіночого гурту Opium та бой-бенду Action, а також резидентом Comedy Club UA та власником івент-агенства "Дядя Жора Company". Має дружину Наталію та трьох доньок — Уляну, Устину і Аміну.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: LifeStyle 24
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