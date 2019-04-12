Відомий комік помер під регіт глядачів у Британії

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Комік Ян Когніто помер просто на сцені
Комік Ян Когніто помер просто на сцені / Фото з відкритих джерел

Під час свого виступу на сцені помер відомий британський стендап-комік Ян Когніто. Це трапилось в одному з барів британського міста Бістер. Причиною смерті 60-річного Когніто став серцевий напад.

Когніто розмовляв з публікою і почав задихатися, повідомляє BBC з посиланням на очевидців.

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Комік присів і на кілька хвилин замовк. Глядачі вважали, що це частина сценарію і не припиняли сміятися.

комік Ян Когніто помер під час виступу
Ян Когніто помер через кілька хвилин після того, як пожартував про інсульт

Смерть коміка констатували медики, які приїхали на виклик. Згодом організатори заходу розповіли, що Когніто перед виступом погано почувався, але концерт вирішив не скасовувати.

"Уявіть, якщо я помру прямо перед вами", – сказав артист за кілька хвилин до смерті.

Всього за 10 хвилин до того, як артист сів на стілець, він пожартував щодо інсульту,
– сказав один з глядачів.

Ян Когніто (справжнє ім’я Пол Барбері) почав виступати в середині вісімдесятих років. У 1999 році за кращий стендап-виступ отримав нагороду Time Out.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Великобританія
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