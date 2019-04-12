Відомий комік помер під регіт глядачів у Британії

Під час свого виступу на сцені помер відомий британський стендап-комік Ян Когніто. Це трапилось в одному з барів британського міста Бістер. Причиною смерті 60-річного Когніто став серцевий напад.

Когніто розмовляв з публікою і почав задихатися, повідомляє BBC з посиланням на очевидців.

Читайте також: Помер 48-річний Броді Стівенс – знаменитий комік та актор

Комік присів і на кілька хвилин замовк. Глядачі вважали, що це частина сценарію і не припиняли сміятися.



Ян Когніто помер через кілька хвилин після того, як пожартував про інсульт

Смерть коміка констатували медики, які приїхали на виклик. Згодом організатори заходу розповіли, що Когніто перед виступом погано почувався, але концерт вирішив не скасовувати.

"Уявіть, якщо я помру прямо перед вами", – сказав артист за кілька хвилин до смерті.

Всього за 10 хвилин до того, як артист сів на стілець, він пожартував щодо інсульту,

– сказав один з глядачів.

Ян Когніто (справжнє ім’я Пол Барбері) почав виступати в середині вісімдесятих років. У 1999 році за кращий стендап-виступ отримав нагороду Time Out.