Відомий репер заявив, що мав інтимні стосунки з Кім Кардашян: 18+

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Відомий репер заявив, що мав інтимні стосунки з Кім Кардашян
Відомий репер заявив, що мав інтимні стосунки з Кім Кардашян / www.xxlmag.com

Знаменитий репер Джейзіон Тейлор, який виступає з псевдонімом The Game, шокував світ скандальною заявою. Співак переконує, що мав інтимні стосунки з Кім Кардашян.

Як повідомляє People, несподіване зізнання The Game оприлюднив у новому треку. Репер заявив, що мав секс із зіркою реаліті-шоу та захотів вибачитись перед її чоловіком Каньє Вестом. 

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"Я тримав Кім за горло та змушував її ковтати... Поки вона не почала задихатись. Мушу вибачитись", – заявив The Game.

Наразі представники Кім Кардашян та Каньє Веста не прокоментували скандальну заяву репера. Уникає цю тему й сама зіркова пара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Two Cities One Nite San Fran - LA

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Журналісти зазначають, що це не вперше репер The Game розповідає про інтимні стосунки з Кім Кардашян. У 2016 році артист заявляв, що мав секс із двома представницями родини Кардашян-Дженнер – Хлоєю та Кім. Вже за 2 роки Джейзіон Тейлор анонсував, що запальна зірка реаліті-шоу може стати наступним президентом США. Репер публічно дав їй пораду не упускати таку можливість. Відтак у ЗМІ підозрюють, що The Game має одержимість від Кім Кардашян. Можливо, пікантні фото зірки, які вона публікує у мережі, спонукають його до таких гучних заяв. 

 

Теги: Зіркові романи Скандал LifeStyle Кім Кардашян Мода
Джерело: Lifestyle
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