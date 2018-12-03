Відомий репер заявив, що мав інтимні стосунки з Кім Кардашян: 18+

Знаменитий репер Джейзіон Тейлор, який виступає з псевдонімом The Game, шокував світ скандальною заявою. Співак переконує, що мав інтимні стосунки з Кім Кардашян.

Як повідомляє People, несподіване зізнання The Game оприлюднив у новому треку. Репер заявив, що мав секс із зіркою реаліті-шоу та захотів вибачитись перед її чоловіком Каньє Вестом.

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"Я тримав Кім за горло та змушував її ковтати... Поки вона не почала задихатись. Мушу вибачитись", – заявив The Game.

Наразі представники Кім Кардашян та Каньє Веста не прокоментували скандальну заяву репера. Уникає цю тему й сама зіркова пара.

Журналісти зазначають, що це не вперше репер The Game розповідає про інтимні стосунки з Кім Кардашян. У 2016 році артист заявляв, що мав секс із двома представницями родини Кардашян-Дженнер – Хлоєю та Кім. Вже за 2 роки Джейзіон Тейлор анонсував, що запальна зірка реаліті-шоу може стати наступним президентом США. Репер публічно дав їй пораду не упускати таку можливість. Відтак у ЗМІ підозрюють, що The Game має одержимість від Кім Кардашян. Можливо, пікантні фото зірки, які вона публікує у мережі, спонукають його до таких гучних заяв.