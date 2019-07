Відомий рок-гурт The Neighborhood приїде до Києва з масштабним оновленим проектом: деталі

Популярний американський інді-рок гурт The Neighborhood зібрався виступити з масштабним концертом у столиці України. П'ять запальних хлопців приїдуть до Києва показати своїм фанатам оновлений концерт, над яким вони працювали протягом останніх трьох років.

Про масштабну подію у світі музики, а саме оновлений концерт-проект американського гурту The Neighborhood, повідомляється на сайті Popcorn.

Команда хлопців, які миттєво стали популярними у 2012 році завдяки трекові Sweater Weather, вирішили довести світові, що вони не "гурт одного хіта", як їх називали, а талановита група з багатьма крутими піснями.

Протягом 2017 і 2018 року The Neighborhood працювали над своїм найбільшим проектом, який 4 лютого 2020 року вони представлять у Палаці Спорту. Спершу вони випустили міні-альбом Hard, після якого одразу вийшов To Imagine. А після цього рок-гурт випустив два повноформатних альбоми The Neighbourhood і Ever Changing.

Слухати хіт гурту The Neighborhood "Sweater Weather": відео