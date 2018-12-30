Відомий шеф-кухар Гордон Рамзі стане батьком вп'яте: відео

52-річний популярний британський шеф-кухар Гордон Рамзі очікує поповнення у сім'ї. Його 44-річна дружина Тана вагітна п'ятою дитиною.

Про це Рамзі повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Шеф-кухар опублікував коротке відео, у якому його сім'я вітає шанувальників з Новим роком. Спершу він показав своїх чотирьох дітей – 20-річну Меган, 19-річних близнюків Джека і Холлі та 16-річну Матильду – а потім вагітну дружину.

"Захоплюючі новини! Щасливого Нового року від сім'ї Рамзі", – написав у підписі до ролика Гордон.

Дивіться відео: сім'я Гордона Рамзі вітає з Новим роком