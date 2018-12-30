Відомий шеф-кухар Гордон Рамзі стане батьком вп'яте: відео
52-річний популярний британський шеф-кухар Гордон Рамзі очікує поповнення у сім'ї. Його 44-річна дружина Тана вагітна п'ятою дитиною.
Про це Рамзі повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Відомий шеф-кухар жорстоко розкритикував торт Леді Гаги: фото
Шеф-кухар опублікував коротке відео, у якому його сім'я вітає шанувальників з Новим роком. Спершу він показав своїх чотирьох дітей – 20-річну Меган, 19-річних близнюків Джека і Холлі та 16-річну Матильду – а потім вагітну дружину.
"Захоплюючі новини! Щасливого Нового року від сім'ї Рамзі", – написав у підписі до ролика Гордон.
Дивіться відео: сім'я Гордона Рамзі вітає з Новим роком
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі