Відомий співак Pianoбой презентував нову пісню у прямому ефірі "Х-фактора": запальне відео

У суботу, 29 грудня, на шостому прямому ефірі "Х-фактор" 9 сезон у суперфіналі шоу виступив зірковий тренер та відомий український співак Дмитро Шуров (Pianoбой) з прем'єрою пісні.

Один із зіркових суддів шоу "Х-фактор" 9 сезон презентував на сцені шоу у суперфіналі нову пісню "Айсберги".

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Спершу Pianoбой заспівав мікс своїх вже відомих пісень, чим викликав неймовірно бурхливі овації публіки.

Відео виступу Дмитра Шурова:

Після цього артист презентував нову пісню "Айсберги" під власний акомпонемент піаніно у звичному для себе стилі, який так полюбився його фанатам.

Відео виступу Дмитра Шурова з новою піснею:

Хто такий Pianoбой? Справжнє ім'я Дмитро Шуров – передовий музикант країни, якого називають "флагманом української інтелектуальної поп-музики". Це один iз найбільш прогресивних артистів, який створює музику не лише для свого гурту, а й для кіно та серіалів. Він є зірковим тренером на шоу "Х-фактор" з 2017 року, саме його підопічний Міша Панчишин став переможцем "Х-фактор"-8.