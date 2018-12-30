Відомий співак Pianoбой презентував нову пісню у прямому ефірі "Х-фактора": запальне відео

182
Відомий співак Дмитро Шуров (Pianoбой)
Відомий співак Дмитро Шуров (Pianoбой) / Фото з відкритих джерел

У суботу, 29 грудня, на шостому прямому ефірі "Х-фактор" 9 сезон у суперфіналі шоу виступив зірковий тренер та відомий український співак Дмитро Шуров (Pianoбой) з прем'єрою пісні.

Один із зіркових суддів шоу "Х-фактор" 9 сезон презентував на сцені шоу у суперфіналі нову пісню "Айсберги".

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 18 випуск: гурт ZBSband став переможцем шоу

Спершу Pianoбой заспівав мікс своїх вже відомих пісень, чим викликав неймовірно бурхливі овації публіки.

Відео виступу Дмитра Шурова:

Після цього артист презентував нову пісню "Айсберги" під власний акомпонемент піаніно у звичному для себе стилі, який так полюбився його фанатам.

Відео виступу Дмитра Шурова з новою піснею:

Хто такий Pianoбой? Справжнє ім'я Дмитро Шуров – передовий музикант країни, якого називають "флагманом української інтелектуальної поп-музики". Це один iз найбільш прогресивних артистів, який створює музику не лише для свого гурту, а й для кіно та серіалів. Він є зірковим тренером на шоу "Х-фактор" з 2017 року, саме його підопічний Міша Панчишин став переможцем "Х-фактор"-8.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
29 грудня 14:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 37310
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1584
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7659
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 468
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
28 грудня 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 1408
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
28 грудня 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 578
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук