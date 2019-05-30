Відомий український скульптор відкриє благодійну виставку і "тихий" аукціон

31 травня в Конотопському краєзнавчому музеї ім. О.М. Лазаревського відбудеться відкриття виставки керамічних робіт Юрія Мусатова "Дотик до мрії".

Юрій Мусатов вперше презентує свою творчість на батьківщині – у рідному місті Конотоп, ця подія є дуже важливою і знаковою. В експозиції будуть представлені роботи з різних серій, створені впродовж 2012-2019 років. Для кераміки Мусатова характерними є постійні пошуки нових форм, технологічні експерименти, концептуальний зміст та інтелектуальна простота.

Окрім ознайомлення конотопчан з роботами художника, проект має на меті дуже благородну соціальну місію. Юрій Мусатов планує започаткувати розвиток керамічного мистецтва у Конотопі. Тому 11 робіт з представлених на виставці, будуть продані на "тихому" аукціоні, а отримані кошти передані Конотопській дитячій художній школі для придбання обладнання, необхідного для діяльності гуртка кераміки.



Юрій Мусатов "Моя краплина" (2018)

Експозиція та "тихий" аукціон триватимуть до 15 червня включно. Вхід – вільний. Бажаючі придбати роботу за спеціальною ціною і, таким чином, допомогти розвитку керамічного дитячого гуртка, звертайтеся за телефоном: 097-185-07-23.



Юрій Мусатов "Піраміда" (2016)

Хто такий Юрій Мусатов? Професійний представник сучасної української художньої кераміки. Народився 1981 року в Конотопі Сумської області. 2008 року закінчив Львівську національну академію мистецтв, факультет декоративно-прикладного мистецтва, відділення художньої кераміки. Член Національної спілки художників України (НСХУ), член Міжнародної академії кераміки в Женеві (IAC). Постійний учасник персональних і групових виставок, мистецьких проектів, симпозіумів, бієнале кераміки та резиденцій в Україні, Іспанії, Італії, Китаї, Латвії, Молдові, Південній Кореї, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, США, Тайланді, Туреччині, Угорщині, Швейцарії. Живе та працює в Києві. Творчість митця представляє Sky Art Foundation.